«Нужно прилагать усилия, чтобы тебя увидели»: почему актрис из «Папиных дочек» не снимают в кино

Два года назад популярный сериал «Папины дочки» получил продолжение. К своим ролям вернулись Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, а также Анастасия Сиваева. Многих из них зрители не видели на экране несколько лет, так как они буквально пропали после закрытия проекта СТС. Почему звезды ситкома не смогла построить успешную карьеру в кино, сайту «Страсти» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

По мнению эксперта в области кино, проблема забвения после одной успешной роли встречается довольно часто. Это связано с тем, что актеры получают одну знаковую роль и после не могут избавиться от образа, полюбившегося зрителям. То же произошло с актрисами из «Папиных дочек». Голубчиков подчеркнул — чтобы справиться с «проклятием», нужно много работать. Но звезды ситкома не стали бороться.

«В случае с „Папиными дочками“ мы имеем дело с условно проклятием одной роли. И это не только про актрис из „Папиных дочек“. Вспомните Александра Демьяненко, которого Гайдай сделал Шуриком, и это принесло ему всенародную славу. Александр Сергеевич очень переживал и страдал, что не мог вырваться из образа. И это же случается с очень многими. Это проблема. Если у тебя до появления в каком-то популярном сериале еще не сформировался определенный образ, то, считай, ты становишься заложником вот этой роли и нужно прилагать усилия для того, чтобы тебя увидели другим. Ребята из „Универа“, например, тоже не вырвались из своих ролей», — поделился кинокритик.

Александр Голубчиков среди всех «дочек» выделил Дарью Мельникову, которая играет в сериале Женю Васнецову. Он считает, что какое-то время актриса пыталась пробиться в кино, но в итоге выбрала семью, а не карьеру.

«Из всех актрис „Папиных дочек“ пыталась Даша Мельникова. И у нее были хорошие интересные роли. Но в „Стальной бабочке“ она играла ту же пацанку, что и в „Папиных дочках“, поэтому, по большому счету, она никуда от этого образа не делась. Если посмотреть, то как-то последние годы она себя больше посвящает семье и детям. И какой-то попытки выстроить актерскую карьеру она сейчас не предпринимает. Наверное, в каком-то смысле это правильно. Кто-то пытается, а кому-то проще заняться чем-то другим. Если посмотреть на голливудских актрис, то некоторые ведь тоже в какой-то момент стали делать какие-то побочные продукты — косметику, мыло со своим запахом. Всякое бывает. Надеюсь, что девочкам из „Папиных дочек“ не придется так на свой хлеб зарабатывать», — отметил Голубчиков.

