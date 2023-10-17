Нужно ли прощать измену мужчины: мнение психолога Алексеевой

Со всех сторон от разных людей мы слышим, что сильному полу по природе положено изменять, а прекрасной половине человечества – терпеть и понимать. Портал «Страсти» поговорил с психологом Маргаритой Алексеевой о том, как поступить женщине, столкнувшейся с неверностью супруга. Простить и остаться или уйти и сжечь мосты?

По словам специалиста, чтобы действительно решить этот непростой вопрос, в первую очередь нужно понять, что именно женщина вкладывает в понятие «простить».

«Искреннее прощение — это абсолютное отсутствие обиды. Суть обиды в том, что обиженная сторона ждет не только извинений, но и значительной компенсации своих моральных страданий. И, как чаще всего бывает, это заранее неравная сделка — никаких возмещений ущерба не будет достаточно», - поясняет Алексеева.

Поэтому «простить» — это не только сказать «я больше не обижаюсь» и поцеловать в щеку. Это, например, не припоминать ситуацию, причинившую вам боль, при каждом удобном случае, не шантажировать ею.

С другой стороны, если отношения в вашей паре недостаточно близкие, то есть в них есть место манипуляциям, это может превратиться в регулярную взаимовыгодную игру. Мужчина, ваш муж, будет знать, что на его любовную историю на стороне вы обидитесь, но он вам ее компенсирует и продолжит в том же духе. Вы, в свою очередь, сможете извлечь из его измен собственную выгоду, подчеркивает Алексеева. Если вам подходят такие отношения с манипуляциями, это ваш выбор. Можете в них оставаться.

Но что же делать, если вы не хотите играть в эти игры? Во-первых, нужно разозлиться. Разрешить себе сильно и много злиться. Через проявление агрессии защищать свои границы, которые, возможно, когда-то были завалены.

Во-вторых, дать себе время. Важно показать мужу чётко, желательно без повреждений, размеры ваших границ — это значит объяснить, как с вами поступать нельзя, что недопустимо, подчеркивает психолог.