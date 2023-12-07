Нужно ли отбирать телефоны у школьников: мнения экспертов за и против

Эксперт по детской безопасности и юрист оценили идею запрета гаджетов в школах. Об этом они рассказали в эксклюзивном интервью «Страстям».

Накануне депутаты Госдумы приняли закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Согласно документу, гаджетами запрещено пользоваться во время уроков - предполагается, что устройства будут сдаваться в специальное место для хранения. Однако есть и исключение - во время экстренных случаев, связанных с угрозой жизни, пользоваться гаджетами разрешено.

По словам ведущего эксперта России по детской безопасности Лии Шаровой, такая инициатива уже применяется в некоторых европейских странах.

«Рассматриваю эту инициативу, все-таки, как хорошую. Потому что именно на уроке дети поголовно сидят в телефонах. И если в каждом классе будет специальный ящичек-подставка с удобными отделениями, куда школьники будут ставить телефоны перед уроком и забирать после, ничего страшного в этом нет», - объяснила она.

Шарова добавила, что в экстремальных ситуациях не следует надеяться на помощь от телефона. В первую очередь, надо работать над безопасностью школы, чтобы предотвращать нападения и чрезвычайные ситуации. В качестве примера она привела происшествие, случившееся 7 декабря в гимназии Брянска. Тогда ученица расстреляла одноклассников - пять человек пострадали, еще один погиб. Нападавшая покончила с собой.

«В случае, подобном стрельбе в Брянске, телефоны бы никому не помогли. А в других ситуациях при организованной эвакуации дети успеют спокойно разобрать свои девайсы, покидая класс», - рассказала эксперт.

Другого мнения придерживается юрист Юлия Вербицкая. По ее словам, изъятие телефонов у школьников породит еще больше проблем и споров в обществе.

«Школьники будут ограничены не только в пользовании своими телефонами, которые принадлежат им по праву собственности, но и в ряде возможностей. Например, заснять на видео факты ненадлежащего поведения как самого преподавательского состава, так и одноклассников. Именно видео, снятые школьниками во время образовательного процесса, послужили основанием для изобличения и предостережения преступлений», - объяснила она.

Вербицкая добавила, что закон вскоре может быть отменен или изменен - когда общество поймет, что он не работает должным образом.

Ранее мы писали о том, что восьмиклассница из Брянска перед расстрелом одноклассников попрощалась с мамой двумя жуткими словами.