«Нужно дать людям шанс услышать»: певица Сандра Мантика заявила о необходимости изменений в российском шоу-бизнесе

Популярный блогер и певица Сандра Мантика, заявила, что российскому обществу нужны песни, которые будут менять человека в лучшую сторону, давать надежду, веру и укреплять единство.

«Нужно что-то настоящее, что-то действительно талантливое, что-то, что идёт от души, а не на продажу», - сказала артистка в беседе с сайтом «Страсти».

При этом она подчеркнула, что можно много говорить о необходимости кардинальных изменений в российском шоу-бизнесе, но это останется лишь разговорами, пока люди сами не изменят свое отношение к этому.

«Сейчас большинство не хотят чего-то глубокого, не хотят задумываться, чувствовать», - отметила Сандра.

Она также выразила уверенность в том, что совсем необязательно «отменять» популярных сейчас артистов, но важно дать шанс молодым талантам.

«Я не считаю, что кого-то нужно убирать, просто нужно дать людям шанс услышать, что есть и другая музыка», - заключила Сандра Мантика.

Полное интервью Сандры Мантики о музыке, пранках и поездке в Донбасс читайте здесь