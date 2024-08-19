8 августа в российском прокате состоялась премьера «Ячейки общества» Алены Званцовой — тихой драмы о «семейном треугольнике» из молодых родителей и ребенка, истории первого серьезного кризиса в отношениях самых близких людей. Одну из главных ролей в киноленте исполнила Анастасия Красовская, знакомая зрителям по таким проектам, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Герда», «Трудные подростки».

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» актриса рассказала о процессе съемок нового проекта, любимых ролях, сотрудничестве мечты и пути в киноиндустрии.

— Почему вам захотелось принять участие в съемках картины? Что больше всего привлекло в проекте?

— Привлек сценарий. Изначально сценарий, потом знакомство с режиссером. Я поняла, что доверяю этому человеку. А впоследствии уже и кастинг, когда я узнала, что буду сниматься с Кузьмой Котрелевым, а нашу дочь будет играть Герда. Она потрясающая девочка и для своего возраста очень профессиональная актриса. И тема.

— В одном из интервью вы рассказывали, что первые съемочные дни с новым коллективом, как правило, даются вам трудно, поскольку приходится знакомиться с людьми и перебарывать замкнутость. На съемочной площадке «Ячейки общества» тенденция сохранилась? Как быстро вам удалось сработаться с новыми коллегами?

— Мне кажется, что довольно быстро, потому что у нас были встречи, пробы грима и костюма в присутствии режиссера. Да, в первый день мне не очень комфортно, потому что я еще не знаю всю съемочную группу. Хочется со всеми познакомиться, почувствовать себя частью коллектива. Думаю, что я не одна такая: все друг друга узнают, все собираются, и потом этой командой вы живете два, три месяца, если не больше. У нас была суперкомфортная, добрая, дружелюбная площадка. Честно, уже не помню, но вроде бы все быстро притерлись друг к другу. Просто от этого очень сильно зависит качество кино. Если присутствует какая-то токсичность на площадке, то в такой атмосфере вряд ли получится создать хороший продукт.

— Режиссером фильма выступила Алена Званцова, за плечами у которой работа над множеством успешных российских кинопроектов. Как бы вы описали ее подход к этой картине?

— Она очень чуткая. Чуткая и аккуратная. То, как она общалась со мной, как она общалась с Гердой — нежный подход. В целом и сценарий тоже такой, как и она. Если у меня были какие-то вопросы или переживания, она приходила ко мне в вагончик, обнимала, расспрашивала и очень много слушала меня. Не было каких-то резких ответов от нее, если я где-то ошибалась. Все было очень аккуратно, плавно.