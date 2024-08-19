«Искать себя — очень важно»: Анастасия Красовская о любимых ролях, творческих амбициях и хобби
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8 августа в российском прокате состоялась премьера «Ячейки общества» Алены Званцовой — тихой драмы о «семейном треугольнике» из молодых родителей и ребенка, истории первого серьезного кризиса в отношениях самых близких людей. Одну из главных ролей в киноленте исполнила Анастасия Красовская, знакомая зрителям по таким проектам, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Герда», «Трудные подростки».
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» актриса рассказала о процессе съемок нового проекта, любимых ролях, сотрудничестве мечты и пути в киноиндустрии.
— Почему вам захотелось принять участие в съемках картины? Что больше всего привлекло в проекте?
— Привлек сценарий. Изначально сценарий, потом знакомство с режиссером. Я поняла, что доверяю этому человеку. А впоследствии уже и кастинг, когда я узнала, что буду сниматься с Кузьмой Котрелевым, а нашу дочь будет играть Герда. Она потрясающая девочка и для своего возраста очень профессиональная актриса. И тема.
— В одном из интервью вы рассказывали, что первые съемочные дни с новым коллективом, как правило, даются вам трудно, поскольку приходится знакомиться с людьми и перебарывать замкнутость. На съемочной площадке «Ячейки общества» тенденция сохранилась? Как быстро вам удалось сработаться с новыми коллегами?
— Мне кажется, что довольно быстро, потому что у нас были встречи, пробы грима и костюма в присутствии режиссера. Да, в первый день мне не очень комфортно, потому что я еще не знаю всю съемочную группу. Хочется со всеми познакомиться, почувствовать себя частью коллектива. Думаю, что я не одна такая: все друг друга узнают, все собираются, и потом этой командой вы живете два, три месяца, если не больше. У нас была суперкомфортная, добрая, дружелюбная площадка. Честно, уже не помню, но вроде бы все быстро притерлись друг к другу. Просто от этого очень сильно зависит качество кино. Если присутствует какая-то токсичность на площадке, то в такой атмосфере вряд ли получится создать хороший продукт.
— Режиссером фильма выступила Алена Званцова, за плечами у которой работа над множеством успешных российских кинопроектов. Как бы вы описали ее подход к этой картине?
— Она очень чуткая. Чуткая и аккуратная. То, как она общалась со мной, как она общалась с Гердой — нежный подход. В целом и сценарий тоже такой, как и она. Если у меня были какие-то вопросы или переживания, она приходила ко мне в вагончик, обнимала, расспрашивала и очень много слушала меня. Не было каких-то резких ответов от нее, если я где-то ошибалась. Все было очень аккуратно, плавно.
— В свежей киноленте вы сыграли молодую мать, просидевшую пять лет в декретном отпуске и буквально забывшую о чувстве свободы. Как проходил процесс вживания в роль? Что было самым трудным при подготовке к съемкам?
— Самым трудным был вопрос «Как быть мамой?». Мне было страшно, что зритель не поверит в то, что я могу быть мамой. И вообще взаимоотношения детей и родителей — это очень сложные взаимоотношения, которые трудно воспроизвести, когда у тебя нет собственных детей. И это была моя первая подобная роль, еще и ребенок достаточно взрослый.
Мне помогло то, что у меня есть младший брат. Я пыталась переложить что-то от наших с ним взаимоотношений на экран. И старалась как можно больше времени проводить с Гердой: разговаривать, во что-то играть, узнавать про ее интересы. Конечно, в этом плане хочу сказать большое спасибо ей и ее маме, потому что они шли навстречу. Герда постоянно ко мне тянулась, обнимала меня. Через какую-то тактильность мы зашли в итоге.
— У ваших героинь интересный макияж и внешний вид, «Ячейка общества» — не исключение. Вы принимали участие в разработке образов Александры?
— В разработке образов в этом проекте я не участвовала. По поводу макияжа: старались сделать так, чтобы было ощущение его отсутствия. В основном у меня практически не было ни тона, ни грима.
Единственная сцена — когда моя героиня начинает встречаться с другим мужчиной, то мы видим, что она как-то и ресницы накрасила, и волосы уложила. В плане костюма: помню нашу первую примерку. Все равно во время ознакомления со сценарием представляешь, как будет выглядеть персонаж. И вот происходит первая примерка, мне дают мешковатые кофты, вязаные шапки, шарфы, комбинезоны. И я такая: «Вау! Это вот так будет выглядеть?! Интересно». То есть у меня не было отрицания, наоборот был интерес в плане того, как с этим можно будет прикольно поработать.
И уже от костюма у меня пошла и походка, и сутулость, и какие-то ноги закрученные, органика и физика в плане рук. В целом все как-то сложилось с костюмом.
— Были ли во время съемок запоминающиеся ситуации? Сможете рассказать о какой-нибудь из них?
— Это поездка в Ереван, а также съемки сцены в зоопарке. Я вообще фанат экспедиций, поэтому, если выпадает возможность куда-то поехать, я всеми руками за.
При этом у нас была следующая ситуация в зоопарке: снимаем первый дубль, когда мишки еще не было в вольере и никто в него не падал. По сути, стояли только актеры массовых сцен. В моменте Герда сделала затакт и вышла из кадра, мы с Кузьмой повернулись, я закричала, он начал бежать и ползти по забору. Местная охранница подумала, что это реальность. Она подбежала, начала тянуть Кузьму за ногу, вызывать кого-то по рации. К счастью, ее быстро успокоили и обо всем предупредили. И смешно, и грустно.
— Какое послание вы надеетесь донести до зрителей посредством этой картины?
— Искать себя — очень важно. Знать, кто ты — тоже важно. Но также важно не забывать про близких, которые тебя окружают, и понимать, что больше всего страдают дети, поскольку они все чувствуют и понимают вне зависимости от возраста.
— В прошлом году ваша карьера в киноиндустрии вышла на новый уровень — состоялась премьера сериала «Слово пацана». Очевидно, что многие режиссеры в одночасье захотели поработать с вами. Часто ли вам теперь приходится отказываться от ролей? Чем руководствуетесь при рассмотрении предложений о работе?
— Я стараюсь выбирать проекты, мне должно быть интересно. Либо мне интересен персонаж, либо сценарий, либо у меня произошло совпадение с режиссером. В противном случае у меня не получится сделать роль, и я этому проекту сделаю только хуже. И тогда возникает вопрос: зачем соглашаться и идти, если это будет во вред всем.
— Несмотря на довольно юный возраст, вашу фильмографию уже сейчас можно назвать довольно богатой. Сможете выделить самые любимые проекты?
— Это очень тяжело, потому что кажется, что мне в этом плане крупно повезло. Так как первый мой проект и самая большая любовь — «Герда» Натальи Кудряшовой, которая дала мне очень много, если не все, из того, что я сейчас имею. В том числе эта картина дала близкого друга в лице Наташи.
Также проект Федора Сергеевича Бондарчука — нравится его отношение к артистам, то, какой он трепетный и заботливый. Он удивительно подходит к разговорам, обсуждению роли и каких-то переживаний, опекает тебя заботой.
«Черная весна» с Любой Львовой и Сережей Тарамаевым — они просто какие-то котики, не знаю, как еще их назвать. Первый опыт работы с живой камерой, когда тебе из дубля в дубль не нужно ничего повторять, и ты можешь экспериментировать. Безумно крутой написанный ими сценарий.
Жора Крыжовников — абсолютно другой подход, нежели у других режиссеров. Жора просто запускает тебя в локацию, смотрит на тебя, пока ты что-то делаешь, а потом он такой: «И действие, и действие тебе, и еще действие тебе».
«Трудные подростки» — это вообще огромнейшая любовь. Это три лета моей жизни, и до сих пор не верится, что этим летом мы их не снимаем.
Еще у меня будет проект «Дайте шоу!», который пока не вышел, но я его очень жду. Такого профессионализма и такой дружной площадки, правда, давно не встречала. Все были подключены, все цеха были в работе, режиссер к нам прислушивался вместе с соавтором сценария Юлией Савенковой, они переписывали и подстраивали что-то под нас.
— Есть ли роль, о которой жалеете?
— Мне кажется, что не надо жалеть. Это все равно опыт. Понятно, что актер никогда не знает, в чем он снимается, очень много зависит как от постпродакшена, так и от работы на съемочной площадке. Нужно помнить, что может произойти что угодно, поскольку кино создают люди.
Я стараюсь на первом этапе как можно больше пообщаться с режиссером, если что, взять у грима и костюма телефоны, с ними созвониться. Какие-то репетиции – я только за. Задача – как можно больше времени провести на предпродакшене, чтобы понять и прочувствовать атмосферу. Для меня очень важно, в какой атмосфере снимается кино. Если это будет токсичность и непрофессионализм, то мне такое не подходит.
— Поговорим о творческих амбициях: сможете назвать кинодеятелей или артистов, с которыми хотелось бы поработать в обозримом будущем?
— Желаний много. Хотелось бы вновь поработать с Наташей Кудряшевой и с Юрой Борисовым. Потому что для меня «Герда» все-таки является первым опытом, который прошел больше, как сон. Хочется более осознанно поприсутствовать (смеется), плюс я реально скучаю по тем съемкам. Хочется поработать с Местецким, Хлебниковым, Мещаниновой. Для меня открытием в качестве режиссера был Петя Федоров, когда я посмотрела сериал «Ласт Квест». Блин, на самом деле действительно много желаний.
— Перед кино вы успели поработать моделью. В какой момент появилось желание попробовать себя в новом амплуа? Кино - финальная точка назначения?
— Сложно планировать всю жизнь, поскольку никто из нас не знает, как она развернется и что будет дальше. Сейчас я понимаю, что мне очень нравится актерство, и пока я хотела бы оставаться в этой точке. Но, возможно, со временем это было бы что-то другое. При этом мне кажется, что я настолько сильно люблю кино, что если я не буду актрисой, то буду человеком другой профессии, но тоже связанной с кино.
Мне до сих пор очень нравится работа цехов грима и костюма. Костюм — это вообще для меня отдельная любовь. Благодаря костюму можно создать внешне абсолютно нового персонажа. Это, правда, очень помогает по актерству.
Добавлю, что меня интересует документальное кино. Не знаю, пока планов на ближайшие 10 лет не строю (смеется). Пока получается — снимаюсь, а если не будут звать и перестану сниматься, то буду искать что-то другое.
— Удается ли Вам совмещать личную жизнь и карьеру? Расскажете о своих увлечениях и любимых занятиях вне работы?
— Вот, кстати, я очень давно не ездила отдыхать и буквально не так давно я отправилась в Турцию на пять дней. Было очень круто, я жила в палатке на острове. Это была Турция, которая совершенно не похожа на Турцию.
Раньше занималась фехтованием, и решила вернуться к нему, а также к скалолазанию и танцам на пилоне, которые мне привила Наташа Кудряшова после съемок «Герды». Не знаю, как буду это совмещать, но понимаю, что нужен какой-то баланс, и все-таки следует иногда вырывать себя из подготовок и съемок и заниматься чем-то еще. К тому же это плюс для тела, ты сохраняешь себя и учишься чему-то новому.
— Какой совет вы можете дать начинающим актерам и людям, желающим связать свою жизнь с индустрией кино?
— Я сейчас ходила на актерский интенсив к Кудряшовой и услышала важные слова: когда ты приходишь на пробы, то нужно не бояться быть собой. Потому что режиссер, как правило, ищет конкретного человека и выбирает из двух актрис, а не из ста. И тут либо ты, либо кто-то другой. Это такая профессия, где нельзя постоянно позволять себе ругать самого себя. Нужно понимать, что ты пришел, выложился, а дальше от тебя уже ничего не зависит. Потому что я часто встречаю на пробах девочек с настроем «Если меня сейчас здесь не утвердят, то на этом моя жизнь закончится».
Правда, нужно быть собой и никого из себя не строить. Когда приходишь на кастинг, покажи то, какой ты есть. Мы все очень разные, наша органика уникальная — покажи ее. Я в это верю.
Меня не во все проекты утверждают. У меня за плечами нереальное количество проб: были и отказы, были и проекты, из-за которых я не могла спать и постоянно писала своему агенту с вопросами «Ну, что там? Кого утвердили?». И не утверждали. Я в такие моменты говорила себе: «Блин, Насть, значит это не ты. Все нормально. Просто это не твоя роль». Заниматься саморефлексией можно, но в меру. Самое главное, если тебе хочется связать свою жизнь с кино, значит нужно пробовать и делать.
— Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
— На данный момент это кино.