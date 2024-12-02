Нужна мягкая зубная щетка: как правильно чистить зубы

Для правильной чистки зубов нужна мягкая зубная щетка. О том, как правильно ухаживать за зубами, сайту «Страсти» рассказал звездный стоматолог-хирург-имплантолог, основатель руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Игорь Блюмкин.

Мы поинтересовались, как правильно чистить зубы, и попросили Игоря поделиться лайфхаками.

«Мягкая зубная щетка и зубная паста с низкой абразивностью. Индекс абразивности своей пасты можно посмотреть в интернете. Чистить два раза в день. Использовать дополнительные чистящие средства: ершики, ирригатор и зубную нить», - рассказал врач.

Он считает: чтобы сберечь зубы, следует чаще обращаться к стоматологу. Визиты следует осуществлять раз в четыре месяца. Это убережет от проблем с зубами и больших чеков в дальнейшем.

Также Блюмкин дал совет, как не заработать «улыбку Prosecco» (она предполагает проблему с деснами и зубной эмалью – прим. «Страсти») в связи с длинными новогодними праздниками.

«Любые газированные кислотосодержащие напитки в большом количестве негативно влияют на слизистую и эмаль зубов. Однако лишать себя удовольствия в праздники точно не стоит. Задача простая - нейтрализовать кислотность. В этом помогают зубная паста, жевательная резинка и обычная питьевая вода. Алкоголь вытягивает воду и приводит к сухости полости рта, поэтому не забывайте восполнять воду в организме. Ну и после праздников сделайте профессиональную чистку у стоматолога», - рекомендует врач.

Подробнее о его карьере, работе со звездами, а также советы по уходу за зубами читайте в нашем интервью.