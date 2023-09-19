Нутрициолог Зубарева: что можно и даже нужно есть перед сном, чтобы высыпаться

Миндаль богат белком и магнием, соответственно, помогает успокоить нервную систему, расслабить мышцы и благополучно погрузиться в сон. Он влияет на выработку гормона стресса кортизола, снижая его уровень. Также миндаль является редким природным источником мелатонина – гормона, который регулирует режим сна и бодрствования, причем одинаково хорошо справляется как при стрессе, так и в случае смены часовых поясов и графика отдыха.

Индейка и кролик – в этом мясе много аминокислоты триптофан, которая является предшественником серотонина. Триптофан также участвует в выработке мелатонина. Легкий животный белок способствует насыщению, так что после такого ужина вы точно пойдете спать довольными и счастливыми и крепко проспите до самого утра.

Дикая жирная морская рыба богата витамином В, который активно участвует в синтезе того же мелатонина, а также имеет в своем составе омега-3, жирные кислоты и витамин D, которые играют важную роль в регуляции выработки серотонина. А еще в рыбе есть магний, калий и кальций – словом, все, что необходимо для восстановления и укрепления нервной системы и крепкого здорового сна.

Вареные яйца, яйца в крутую, всмятку или яйцо-пашот — выбирайте способ приготовления, который нравится больше, и засыпайте после такого ужина с сытым желудком и осознанием того, что ваша вечерняя трапеза была здоровой. Все это благодаря высокому содержанию белка. Но помните: важен способ приготовления, а не только продукт — яичница, увы, такого благотворного влияния на сон не окажет.

Зелень и зеленые листовые овощи — например, капуста содержит много кальция, дефицит которого чреват в том числе плохим сном, шпинат содержит также калий и магний, уже известные нам своими положительными свойствами, а укроп и петрушка содержат много витамина В9, участвующего в образовании нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и крепкий сон. Кроме того, укроп оказывает еще и мягкое седативное действие, заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя следовать схеме питания «завтрак сам съешь, ужин отдай врагу».