Нутрициолог Зубарева: что можно и даже нужно есть перед сном, чтобы высыпаться
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Одним из самых главных правил для худеющих людей является запрет на питание перед сном. Конечно, ужин из жареной еды или употребление фастфуда перед отдыхом – прямой путь к лишним килограммам на весах, а также неглубокому сну, ведь организм полночи будет заниматься перевариванием пищи.Однако по словам нутрициолога Натальи Зубаревой, не все так однозначно. Эксперт рассказала порталу «Страсти», что можно и даже нужно есть перед сном, чтобы по-настоящему расслабиться и получить здоровый сон.
По словам Зубаревой, очень важно ужинать минимум за пару часов до отхода в объятия Морфея, чтобы дать возможность организму переварить полученные калории и не провоцировать ночную изжогу, отрыжку и другие неприятные симптомы.
Также не рекомендуется принимать горизонтальное положение сразу после еды из-за опасности развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Для легкого ужина выбирайте продукты, которые не перегрузят ваш ЖКТ излишней работой, а благодаря ряду веществ в составе – помогут крепкому сну.
Наталья Зубарева
Нутрициолог
Миндаль богат белком и магнием, соответственно, помогает успокоить нервную систему, расслабить мышцы и благополучно погрузиться в сон. Он влияет на выработку гормона стресса кортизола, снижая его уровень. Также миндаль является редким природным источником мелатонина – гормона, который регулирует режим сна и бодрствования, причем одинаково хорошо справляется как при стрессе, так и в случае смены часовых поясов и графика отдыха.
Индейка и кролик – в этом мясе много аминокислоты триптофан, которая является предшественником серотонина. Триптофан также участвует в выработке мелатонина. Легкий животный белок способствует насыщению, так что после такого ужина вы точно пойдете спать довольными и счастливыми и крепко проспите до самого утра.
Дикая жирная морская рыба богата витамином В, который активно участвует в синтезе того же мелатонина, а также имеет в своем составе омега-3, жирные кислоты и витамин D, которые играют важную роль в регуляции выработки серотонина. А еще в рыбе есть магний, калий и кальций – словом, все, что необходимо для восстановления и укрепления нервной системы и крепкого здорового сна.
Вареные яйца, яйца в крутую, всмятку или яйцо-пашот — выбирайте способ приготовления, который нравится больше, и засыпайте после такого ужина с сытым желудком и осознанием того, что ваша вечерняя трапеза была здоровой. Все это благодаря высокому содержанию белка. Но помните: важен способ приготовления, а не только продукт — яичница, увы, такого благотворного влияния на сон не окажет.
Зелень и зеленые листовые овощи — например, капуста содержит много кальция, дефицит которого чреват в том числе плохим сном, шпинат содержит также калий и магний, уже известные нам своими положительными свойствами, а укроп и петрушка содержат много витамина В9, участвующего в образовании нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и крепкий сон. Кроме того, укроп оказывает еще и мягкое седативное действие, заключила эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя следовать схеме питания «завтрак сам съешь, ужин отдай врагу».