Нутрициолог Новикова: как правильно принимать витамины и не навредить здоровью

Всем нам известно о пользе витаминов. Одни пьют горстку таблеток во время завтрака, другие распределяют прием витаминов на целый день. Так как же все-таки нужно принимать витамины, чтобы они, наконец, стали приносить пользу? Узнали у нутрициолога Екатерины Новиковой.

Как правильно пить витамины?

«По этому поводу много споров. Возникают вопросы. А надо ли принимать витамины без назначения врача? Можно ли пить много витаминов сразу? А не будут ли они конкурировать? А не помешает ли один витамин другому усвоиться?» - продолжает наши вопросительные восклицания доктор.

Для того, чтобы ответить на них, важно понять, что существует тесное взаимодействие между витаминами и минералами в процессах метаболизма, отмечает Новикова. Оно может выражаться:

1️. В непосредственном взаимном влиянии витаминов. Например, антиоксидантный эффект витамина С проявляется только при его совместном действии с витамином E. С другой стороны, при недостатке аскорбиновой кислоты витамин Е быстро разрушается.

2️. Во влиянии одного витамина на образование коферментной формы другого. Например, витамин В2 необходим для образования активных форм витаминов В6, В9, Д и синтеза ниацина из триптофана. Витамины С и В12 способствуют образованию коферментной формы фолиевой кислоты и при их недостатке нарушается действие фолатов.

3️. В совместном участии в каком-либо метаболическом процессе. Так, активность клеток крови поддерживается сразу несколькими витаминами: В9, В12, В6, С; образование зрительного пигмента в сетчатке глаза – витаминами А, В2, В6, РР; регуляция проницаемости капилляров – витаминами С и Р.