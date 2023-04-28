Как есть и не толстеть: 7 секретов стройной фигуры от итальянцев

Вы замечали, что существуют люди, которые довольно много едят, но при этом не толстеют? Существует целая нации таких «волшебников», в мире их знают как итальянцев. Нутрициолог Екатерина Новикова специально для портала «Страсти» раскрыла секрет их стройной фигуры.

Если мы понаблюдаем за «диетой» итальянцев, то можем заметить, что, по сути, нет никакой диеты. Однако, по словам специалиста, есть несколько базовых принципов, благодаря которым итальянцы едят свои любимые блюда без вреда для фигуры:

• Маленькие порции . Большинство жителей Италии никогда не считаю калории. И вообще о них не думают. Но все они умеют вовремя остановиться и не переедать. «Я бы назвала это высшим пилотажем пищевого поведения», - подчеркивает нутрициолог. При этом итальянская еда сбалансирована по своему составу: не слишком жирная, содержит необходимый уровень углеводов, богата морепродуктами и рыбой, курицей. В ней практически отсутствует красное мясо.

• Оливковое масло – основа практически всех национальных блюд. Причем нерафинированное (а значит максимально полезное). Им заправляют овощные салаты, приправляют горячие блюда, также масло добавляют в соусы. Растительные жиры в его составе гораздо полезнее, чем трансжиры (разновидность ненасыщенных жиров – прим. ред.) или насыщенные.

• Завтрак – это главный прием пищи в течение дня. И итальянцы не пропускают его ни при каких обстоятельствах. Завтрак наполняет энергией и позволяет дождаться следующего полноценного приема пищи без перекусов.

• Всегда свежие продукты . Свежая рыба, помидоры, травы, артишоки, каперсы – основа здоровых и вкусных блюд Италии. Если это паста, то всегда «аль-денте», с несколькими капельками оливкового масла или томатным соусом с овощами.

• Вода . Воду приносят перед едой и никаких сладких напитков или газировки во время еды! Вода вместе с бокалом красного вина – способствует здоровому пищеварению. Да и ключевое слово здесь бокал, а не бутылка!

• Пицца . От нее точно не похудеешь, поэтому у итальянцев – это еда выходного дня. Часто в ней только сыр и овощи в качестве начинки, а не все, что есть в холодильнике.