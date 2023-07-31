Нутрициолог Музыченко: продукты, которые помогут не провалиться в депрессию
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Что нужно есть, чтобы поднять настроение? Какие продукты эффективнее всего вызывают повышение серотонина и дофамина и предназначены при симптомах депрессии? И почему нельзя питаться исключительно продуктами-антидепрессантами, узнали у нутрициолога Антонины Музыченко.
Что нужно есть:
1. Черный шоколад
Известный факт – он поднимает настроение. Пользу в нем приносит не сахар, а какао, в котором содержится значительная концентрация фенилэтиламина. Это вещество как раз и стимулирует выработку эндорфинов, то есть, серотонина и дофамина. Аналогично действует и горячий шоколад, но с высоким содержанием какао (от 40% и выше).
«Но злоупотреблять шоколадом все же не стоит – это довольно калорийный продукт и его регулярное употребление в больших количествах негативно скажется на работе сердечно-сосудистой системы», - напоминает нутрициолог.
2. Рыба и морепродукты
Они содержат в себе большое количество незаменимых омега-3 жирных кислот и йода. Эти элементы помогают нейронам усваивать питательные микроэлементы, стимулируют деление и регенерацию нервных клеток. Именно поэтому многие врачи рекомендуют употреблять рыбий жир при депрессии. А йод вовсе действует как нейростимулятор – улучшает память, психоэмоциональное состояние, концентрацию, внимание и чувствительность зрительных нервов. Врачи советуют употреблять рыбий жир для борьбы с неврозами, нервным истощением, неврастенией и другими невротическими состояниями.
3. Кофе
Кофеин, содержащийся в кофе, является обычным нейростимулятором. Он усиливает чувствительность нейронов к импульсам, а ещё косвенно ускоряет выработку дофамина, серотонина.
Ученые подтвердили, что употребление кофе снижает риск развития депрессии. Но злоупотреблять напитками с кофеином не стоит – это может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, особенно у гипертоников. Также его нельзя употреблять при неврозе навязчивых состояний, панических атаках и прочих невротических расстройствах.
Антонина Музыченко
Нутрициолог
4. Бананы
В принципе, на настроение положительно влияют все фрукты и овощи в свежем виде. Но именно в бананах самая высокая концентрация витамина В6 – он как раз используется мозгом для регулирования общего гормонального фона.
5. Орехи
Самыми полезными для мозга являются грецкий орех, фисташки. В них достаточно высокое содержание омега-3 жирных кислот, магния и железа. Еще известно, что орехи улучшают память. Врачи также утверждают, что крайне полезно добавлять орехи в рацион пожилым людям – это один из лучших методов профилактики деменции, то есть, деградации работы нейронов.
6. Куриный бульон
Нежирная курятина, как и бульон, положительно сказывается на настроении – влияют на это триптофан и простые аминокислоты (белки), которые используются мозгом для выработки серотонина. Стоит также отметить, что триптофан, содержащийся именно в крице, усваивается несколько хуже, чем из тех же бананов, и именно поэтому рекомендуется употреблять бульон – в нем содержание триптофана ниже, но усваивается он практически мгновенно.
7. Сыр и другие кисломолочные продукты
Они содержат в себе фенилэтиламин и огромный спектр аминокислот, повышающих работоспособность и умственную активность. Действует, как какао, а вместе с этим – нормализует и лечит работу желудочно-кишечного тракта, восстанавливает полезную микрофлору.
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