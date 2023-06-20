Нумеролог Сольская: почему мы выбираем не тех и как найти партнера на всю жизнь

Как найти своего человека и не ошибиться в выборе? Узнали у нумеролога Кристины Сольской.

По словам специалиста, каждый человек рождается с определенным заданным нумерологическим кодом. Это матрица, которая дает основу судьбы, повседневной жизни и взаимодействия с окружающими людьми, в том числе с любовными партнерами.

Как посчитать — будет ли союз мужчины и женщины удачным и где найти для него ресурс? Для этого необходимо вычислить числа души и судьбы партнеров.

Чтобы определить число души нужно сложить цифры даты рождения, например 17: 1+7 = 8. Число судьбы вычисляется путем сложения всех цифр даты рождения, например, 1 января 1999 года: 1+1+1+9+9+9=30, 3+0=3 – это и есть число судьбы.

Таким же образом необходимо посчитать числа души и судьбы у вашего партнера. Если партнеру меньше 35 лет, берем его число души, а если 35 лет и больше – число судьбы. Далее смотрим совместимость чисел.

Люди с числом 1, которое находится под влиянием главного светила – Солнца, тянутся к людям противоположного пола, рожденным в любое число, которое делится на 1, 4 или 7. Людям с числом 1 необходимо избегать брака с числом 8, однако для делового партнерства «восьмерки» могут быть вполне подходящим вариантом.

Люди с числом 2 находятся под вибрациями Луны – они мягки, но очень двойственны, у Луны всегда есть «темная сторона». «Двойки» всегда притягиваются к 1, 2, 7 и 8. Для романтических связей «двойкам» лучше подходят 1 и 9, а 7 и 8 будут способствовать продвижению людей с вибрациями Луны. Связь с 5 и 4 влечет за собой проблемы, но способствует росту «Двоек».

Три — любимое число человечества. Люди с числом 3 находятся под влияние Юпитера, планеты «Большого счастья». Для установления романтических отношений «тройкам» нужно искать партнера с числами 3, 5 или 9. Люди с числом 3 устанавливают хорошие отношения с «единицами». Если 1 — это мужчина, а 3 — это женщина, то это идеальная пара. Тройки хорошо адаптируются к «двойкам», хотя 2 — это число перемен. Брак между 3 и 5 будет удачным, если 3 — это мужчина, а 5 — женщина.

Четыре – это астральная планета Раху. Такие люди притягивают 1 и 8 в качестве идеальных жизненных партнеров, поскольку восхищаются их решимостью и желанием достижения целей. Для «четверок» преувеличено значение правды, и даже малейшее скрытие информации может вылиться в серьезный скандал, имейте это ввиду.

Пять – это Меркурий, денежная планета и планета острых ощущений. Для Меркурия идеальный партнер любой, кроме 4 и 8, поскольку люди с этими числами души или судьбы, консерваторы, а не искатели приключений, что образует огромную пропасть между Меркурием и его партнером.

Шесть – это Венера, самая любвеобильная, любящая и понимающая планета, которая притягивает к себе врожденным магнетизмом и шармом. Идеальный партнер – 2 и 9, потому что только у 2 и у 9 есть такое же открытое доброе сердце и умение сопереживать столь же сильно, как это делает Венера.

Семь – Кету, мистическая планета, у которой ярко проявленная связь с духовным миром. «Семеркам» важно одиночество, чтобы наполниться изнутри. Выбирают партнеров с высоким интеллектом и уровнем осознанности. Лучшие партнеры – это 3 и 5, благодаря их высокой духовности и желанию саморазвития и роста.

Восемь – Сатурн. Человек с числом души или судьбы 8 никогда на 100% не будет доволен собой или партнером – особенность Сатурна. Наиболее комфортно будет с 2, 3 и 4 из-за их способности любить даже самых сердитых людей, и вызывать восхищение у окружающих.

Девять – Марс, человек, жесткий снаружи и мягкий внутри (либо наоборот – снаружи самый мягкий и добрый, внутри – кипят страсти). Для Марса с одной стороны важно, чтобы ему в отношениях подчинялись, с другой – чтобы партнер не превратился в совсем податливого, иначе пропадет интерес. Наиболее удачные сочетания с 2 и 6 – это альтруисты с большим понимающим и всепрощающим сердцем.