Как женщине найти своего мужчину после 30 лет: нейропсихолог Кушалиева о сдерживающих страхах
Фото: Freepik
В юности у большинства людей новые знакомства вызывают преимущественно положительные эмоции. Все кажется простым и понятным. После 30 лет наше отношение к жизни претерпевает некоторые изменения. Когда вы «уже не девочка», найти своего «принца» становится немного сложнее. К тому же, к 30 годам люди имеют определенный багаж знаний и зачастую печальный опыт неудачных отношений. Отсюда и возникают страхи выглядеть глупо, «не по возрасту» или опять сделать неудачный выбор. Как справиться с сомнениями и психологическими барьерами, узнали у нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой.
«Уже не девочка» или откуда растут ноги у страха выглядеть глупо
Конечно, вы не раз видели женщин, которые ведут себя не по возрасту и активно молодятся: наносят яркий макияж, одеваются как в 18 лет и отчаянно флиртуют. С одной стороны, они вызывают осуждение у более серьезных особ, но с другой − а так ли все плохо?
«Чтобы познакомиться с интересным мужчиной, совсем не обязательно бросаться в крайности и вести себя как девочка-подросток или, напротив, уставшая от жизни женщина. Попробуйте найти золотую середину, и ваши шансы завести серьезный роман увеличатся в два раза», - считает эксперт.
По ее словам, зачастую страх выглядеть нелепо при знакомстве живет только в нашей голове, когда улыбнуться симпатичному мужчине в магазине кажется настоящим преступлением и уделом малолетних особ. Многие боятся показаться несерьезными и глупыми, получить отказ и торопятся самоликвидироваться с горизонта. Однако данный возраст можно по праву назвать счастливым, убеждена Кушалиева.
В 30 лет вы знаете, что такое отношения, и какой мужчина должен быть рядом, поэтому имеете полное право улыбнуться незнакомцу или заговорить первой, не испытывая неловкости. Не стоит бояться выразить свою симпатию первой, поддержав разговор. Вы достигли того счастливого возраста, когда можете общаться, не мямля, не краснея и не притворяясь кем-то другим, и это здорово.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог, тренер по энергетике
Неудачный выбор или шанс на счастье?
К 30 годам многие люди имеют опыт негативных отношений, что, однозначно, не способствует налаживанию личной жизни. Именно поэтому, не успев как следует узнать нового знакомого, мы торопимся поставить на нем жирный крест и повесить ярлык: скряга, скрытый тиран и так далее. Зачастую болезненный опыт отношений вынуждает женщин отказаться от действительно перспективных романов и хороших мужчин, все потому, что мы сильно увлекаемся самоанализом и считаем себя Шерлоком.
«Если заказав десерт в кондитерской, вы услышали от мужчины по соседству небольшую лекцию о вреде сладкого, возможно, он не зануда, а просто неумело пытается познакомиться. Будьте к нему более снисходительны и дайте шанс, не вспоминая о предыдущей неудаче. Как только вы научитесь не делать скоропалительные выводы, страх опять ошибиться уйдет, потому что вы сможете опираться на реальные факты, а не на собственные домыслы», - поясняет нейропсихолог.
Сразу под венец
У страха завести отношения после 30 лет есть и другая темная сторона. Бывают женщины, которые боятся знакомиться, а бывают и такие, кто готов тащить любого мужчину под венец, лишь бы не отстать от других. Но кто сказал, что после 30 лет вы обречены на одиночество? Миф о том, что к этому возрасту всех хороших мужчин давно расхватали, является главным камнем преткновения в поиске личного счастья. Представители сильного пола прекрасно понимают, когда за них хватаются как за соломинку и могут использовать это в своих интересах.
«Если вы мечтаете о здоровых отношениях, не впадайте в отчаяние и не интересуйтесь у мужчины после пяти минут знакомства, как он относится к созданию семьи. Прежде чем бежать под венец, проанализируйте свои душевные потребности и оцените, насколько избранник отвечает им», - заключила специалист.
Ранее мы рассказывали о том, как понять, что мужчина о вас думает.