Как женщине найти своего мужчину после 30 лет: нейропсихолог Кушалиева о сдерживающих страхах

В юности у большинства людей новые знакомства вызывают преимущественно положительные эмоции. Все кажется простым и понятным. После 30 лет наше отношение к жизни претерпевает некоторые изменения. Когда вы «уже не девочка», найти своего «принца» становится немного сложнее. К тому же, к 30 годам люди имеют определенный багаж знаний и зачастую печальный опыт неудачных отношений. Отсюда и возникают страхи выглядеть глупо, «не по возрасту» или опять сделать неудачный выбор. Как справиться с сомнениями и психологическими барьерами, узнали у нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой.

«Уже не девочка» или откуда растут ноги у страха выглядеть глупо

Конечно, вы не раз видели женщин, которые ведут себя не по возрасту и активно молодятся: наносят яркий макияж, одеваются как в 18 лет и отчаянно флиртуют. С одной стороны, они вызывают осуждение у более серьезных особ, но с другой − а так ли все плохо?

«Чтобы познакомиться с интересным мужчиной, совсем не обязательно бросаться в крайности и вести себя как девочка-подросток или, напротив, уставшая от жизни женщина. Попробуйте найти золотую середину, и ваши шансы завести серьезный роман увеличатся в два раза», - считает эксперт.

По ее словам, зачастую страх выглядеть нелепо при знакомстве живет только в нашей голове, когда улыбнуться симпатичному мужчине в магазине кажется настоящим преступлением и уделом малолетних особ. Многие боятся показаться несерьезными и глупыми, получить отказ и торопятся самоликвидироваться с горизонта. Однако данный возраст можно по праву назвать счастливым, убеждена Кушалиева.