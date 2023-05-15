Нумеролог Колегова: как смена фамилии влияет на судьбу человека

Единица — человеку нужно найти партнера близкого ему по духу, иначе многие жизненные горизонты останутся для него закрытыми. Главное — правильные выводы из неудавшихся отношений и понимание, на каких принципах следует обустраивать свою личную жизнь, чтобы стать счастливым.

Двойка — делает человека полностью самостоятельным. Любой выбор должен быть обдуманным лично, взвешенным, в какой-то степени выстраданным. Если он передает право решать за него, то тем самым ломает себе жизнь.

Тройка — смысл жизни человека с таким кодом в сопротивлении неблагоприятным обстоятельствам, все, что дается «без боя», кажется ему неинтересным и не доставляет удовольствия.

Четверка — влияет как положительно, так и отрицательно. Если человек поступает правильно, то получает все возможности для личностной реализации. При неверном выборе четверка не будет пускать его вперед, будет все время возвращать в ситуацию с роковой ошибкой, чтобы её исправить.

Пятерка — дает неограниченную свободу. Человек сам выбирает свой путь. Вариант один — духовная эволюция, возможность познания мира и сути всех вещей. Вариант два — попадание в плен собственной гордыни, в этом случае ждет жестокое наказание, пока он не поймет свою ошибку.

Шестерка — человек станет обладателем защиты, которую заработал кто-то из его рода. Ему все будет даваться без усилий. На таком соблазнительном жизненном пути человек отвыкает от любой работы, включая работу над собой, и тогда наступает деградация личности, а не ее процветание.

Семерка — человек работает с разнообразной информацией; его ждет нелегкий путь познания и самосовершенствования. Самым благополучным сценарием жизни является приобретение с помощью разума веры, благодаря вере человек ставит свой интеллект на службу добру и отрекается от зла.

Восьмерка — на человека налагается огромная ответственность за все его поступки, потому что от них зависит жизнь других людей. Каждый шаг должен быть тщательно обдуман и взвешен, предпринят очень осмотрительно.

Девятка — ее обладатель вынужден всю жизнь меняться как личность. Его ждут тяжелые и разнообразные испытания. Задача человека — достойно пройти через очищение, самосовершенствование, превратиться в лучшую версию себя, справляясь с внутренними и внешними искушениями.

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