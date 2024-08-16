«Новых фильмов пока не будет, товарищи»: что происходит с карьерой уехавшего в Армению Евгения Пронина

Актер Евгений Пронин, прославившийся после съемок в сериале «Московские окна», в 2022 году уехал из России и пообещал построить карьеру в Армении. Однако добиться успеха за границей 43-летнему артисту так и не удалось, поэтому он признался поклонникам, что новых фильмов с его участием в ближайшее время можно не ждать.

В июле на Первом канале завершился показ сериала «Два берега», в котором Пронин сыграл вместе с Аглаей Шиловской и Марией Голубкиной. После просмотра последней серии актер с грустью констатировал, что это была его последняя работа на российском ТВ.

«И да, новых фильмов пока не будет, товарищи. До лучших времен, если доживем», - написал Пронин в своем блоге.

Отметим, что съемки сериала начались в 2018 году и были завершены в 2020, однако премьера состоялась только сейчас.

При этом в апреле 2023 года армянские СМИ сообщали о планах жены актера, кинопродюсера Кристины Арустамовой снять новый полнометражный фильм под названием «Другие планы» с Прониным в главной роли. Евгений также должен был стать креативным продюсером ленты. Имя режиссера звездная пара не раскрыла.

По сюжету, герой Евгения – криптовалютчик, потерявший большие деньги в результате неудачной сделки, отправился в Армению для продажи полученного в наследство абрикосового сада.

С момента появления анонса прошло уже больше года, но никакой новой информации о работе над фильмом так и не появилось. В списке актеров значится только одно имя – Евгения Пронина.

Актер познакомился с будущей женой, старше которой на 15 лет, на Неделе моды в Москве. В 2019 году они официально оформили отношения. Пара воспитывает сына Гарри.

Ранее стало известно, что актер Кирилл Сафонов перестал выходить на сцену в России и окончательно переехал в Израиль. Чтобы привлечь новых зрителей и заработать как можно больше денег, он решил задействовать свою жену, экс-солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву.