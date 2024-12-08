«Новый год с чистого листа»: Анна Калашникова надеется завершить обустройство квартиры к праздникам

Певица Анна Калашникова посетила «Новую песню года» в Москве. Она рассказала журналистам, чем для нее ознаменовался 2024 год. Корреспондент сайта «Страсти» побывал на мероприятии и узнал, что знаменитость мечтает завершить год обустройством новой квартиры, куда переехала не так давно.

Калашникова уже перебралась в новое жилье, однако не до конца довольна его наполнением. Новый год, по словам Анны, наступит для нее с того момента, как она разберется с обустройством квартиры. Для знаменитости принципиально важно доделать все, что она хочет, до январских праздников.

«Я так спешу доделать до конца. Хочется, чтобы все было готово. Я не люблю незавершенные дела. Я люблю, чтобы Новый год начался с чистого листа, чтобы можно было посвятить больше времени творчеству», — отметила знаменитость.