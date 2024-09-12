Новая победа: суд встал на сторону жертвы домашнего насилия Грачевой по делу о присуждении компенсации

Второй кассационный суд РФ встал на сторону жертвы домашнего насилия и правозащитницы Светланы Грачевой и отказал в кассационной жалобе МВД России по административному делу о присуждении компенсации за неразумные сроки расследования уголовного дела. Подробности выяснил портал «Страсти».

По словам Грачевой, кассация согласилась с Первым апелляционным судом РФ, что полиция всячески противодействовала в доступе к правосудию.

«Точка в борьбе с МВД РФ поставлена Вторым кассационным судом общей юрисдикции Российской Федерации. Благодарю судей за профессионализм и законное решение по моей истории домашнего насилия. Пока остаюсь первой и единственной женщиной в стране, кто смог на законных основаниях привлечь полицейских за их бездействие и получить компенсацию от государства. Я сделала новую практику, теперь моим кассационным определением могут пользоваться все суды в РФ», - поделилась Светлана.

Напомним, что Светлана Грачева судится с бывшим мужем, который, по ее словам, избивал ее в браке. Спустя четыре года ей удалось одержать победу, но затем приговор был отменен. Правозащитница могла лишиться и компенсации за волокиту дела, но суд встал на ее сторону.

«Это решение имеет огромный юридический резонанс, так как многие сталкиваются с аналогичными проблемами, и данное судебное решение теперь можно использовать и в иных схожих ситуациях. Я знаком с историей Светланы Грачевой и, конечно, данная ситуация со сроками расследования и рассмотрения дела абсолютно неадекватная. Можно поздравить Светлану Грачеву с очередной победой, которая важна не только для нее, но и для неопределенного круга таких же потерпевших, а также для правоприменительной практики в целом. После таких решений остается надежда на «выздоровление» в целом системы и на соблюдение разумных сроков судопроизводства», - прокомментировал адвокат Дмитрий Клинков.

Историю Светланы Грачевой читайте на сайте «Страсти».