«Носков, конечно, понимал, чей я сын»: Сергей Арутюнов объяснил, как стал новым солистом «Парка Горького»

Певец Сергей Арутюнов рассказал, как стал новым солистом «Парка Горького». Коллектив существует уже много лет, поэтому, когда стало известно имя преемника Николая Носкова, вокалист столкнулся с хейтом. Портал «Страсти» пообщался с артистом и узнал, что помогло ему попасть в группу.

По признанию Сергея, стать частью «Парка Горького» было его мечтой с детства. Однако сейчас, когда она исполнилась, в первую очередь он чувствует тяжелый груз ответственности.

«Вот именно груз ответственности — это и есть то самое главное чувство, которое я сейчас испытываю. В этом, наверное, есть даже, какое-то окончание детства. Потому что в детстве я ходил на концерты той самой группы «Парк Горького», кричал там громче всех. И я помню, что мечта оказаться на этой сцене была настолько недосягаема и невозможна, что я об этом даже не мог думать. И вот сейчас, когда это так на самом деле, я думаю в первую очередь именно о грузе этой ответственности», - поделился Сергей.

Эта самая ответственность перешла к Арутюнову от Николая Носкова. Произошло это на концерте певца. Как оказалось, с экс-участником группы Сергей был знаком с детства благодаря отцу, поэтому у них уже давно образовалась своеобразная связь.

«Сейчас расскажу что-то очень личное, чего еще никому не рассказывал. На том концерте «Парка Горького», где специальным гостем был Николай Носков, мы с ним на сцене поговорили не словами, а взглядами. Это было очень долго, тонко, глубоко, искренне. Это оказалось возможным, потому что есть один нюанс. Мой отец, Николай Арутюнов, тоже работал в центре Стаса Намина со своей группой «Лига Блюза». И они с Николаем Носковым прям дружили. Особенно близко это было как раз, когда я был совсем-совсем маленький. Помню, когда они вот с дядей Колей, два Николая, сидели на кухне и что-то свое там умное, взрослое, музыканское обсуждали. Поэтому Носков, конечно, понимал, чей я сын. В прошлый раз он меня видел вот совсем-совсем прям ребенком, таким еще ничего не понимающим и не умеющим еще говорить, не то что петь. А теперь вот я тут рядом с ним. И это нам позволило так взглядами поговорить, понять друг друга», - заявил Арутюнов.

Из-за близкого знакомства с Носковым и Стасом Наминым, а также известной фамилии Сергей столкнулся с критикой. Он понимает, что хейт вызван именно его связями, полученными и благодаря отцу в том числе. Но сам коллектив «Парк Горького», тем не менее, принял его довольно тепло.

«Столкнулся с хейтом — это мягко говоря, и я понимаю, что это, откуда и почему. Я уже рассказывал, что мой отец тоже был в центре Стаса Намина, и благодаря этому, на самом деле, у меня была возможность еще в детстве не только ходить на концерты самого первого «Парка Горького», но и дружить с его участниками. Поэтому это позволило мне впитать в себя суть этих крутейших музыкантов, их энергию, драйв, их образ мыслей, взгляды на жизнь. И благодаря этому, в том числе, какое-то время назад я записал совместную песню с Алексеем Беловым, с самым первым гитаристом группы и с автором песни Moscow Calling. Благодаря вот этому шагу, благодаря тому, что мне посчастливилось быть знакомым и с Алексеем Беловым, и с Николаем Носковым, и со Стасом Намином я влился в коллектив спокойно», - рассказал артист.

Сейчас у обновленного «Парка Горького» много планов на будущее. В первую очередь, это подготовка нового музыкального материала.

«Внутренний расклад в группе «Парк Горького» такой: основатель группы, продюсер и автор самой идеи Стас Намин - это самый активный человек, которого я когда-либо знал. Поэтому у него все распланировано, расписано на годы вперед. И я сейчас расскажу что-то из того, что он планирует, но не все. Все нельзя. Итак, мы планируем сейчас выпустить целый альбом, который будет называться «One World Freedom». Он называется именно по-английски, потому что идея, которую мы несем, это идея равенства, правды, искренности и честности. А еще в планах огромный тур, причем не только по нашей самой большой в мире стране, по самой-самой любимой, но и еще по одной очень-очень большой стране, которую мы очень любим, и с которой мы все очень дружим. Она прямо рядом с нами», - признался Сергей Арутюнов.

Интервью с Сергеем Арутюновым о «Голосе» и его творчестве читайте на сайте «Страсти».