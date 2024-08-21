«Ниже плинтуса»: сколько получал Андрей Макаревич* за концерт до начала СВО

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) в России до начала СВО.

«До скандалов гонорар его и его группы на территории РФ составлял в районе 2,5 млн рублей, до 3 миллионов. Был ли он в России популярен? Относительно, касаемо его аудитории. Сейчас же он сам себя почти уничтожил выходками и высказываниями», – рассказал Дворцов.

По мнению продюсера, у него остались фанаты, но только там, где он сейчас находится. В России же его практически никто не слушает.

«Я уже не считаю его за артиста, потому что человек несет всякую чушь. Он зарабатывал славу, деньги здесь в России, и вот так вытер ноги о своих же зрителей, поклонников. Считаю, что это уже ниже плинтуса», – добавил Сергей.

Ранее на сайте «Страсти» вышел материал о звездах, которые перестали общаться с родными после начала СВО. В списке был Андрей Макаревич* со своим сыном Иваном, который остался в России и продолжает карьеру, но не комментирует поведение отца.

*признан иноагентом на территории РФ