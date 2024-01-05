Взяла на воспитание 16 детей: женщина рассказала, как стала мамой в SOS-деревне

Уникальная крупнейшая благотворительная организация «Детские деревни – SOS» существует с 1994 года. Здесь работают очень добрые и открытые люди, у каждого из которых своя история.

23 года назад – 14 февраля 2000 года, в только что построенную Детскую деревню SOS Пушкин пришла первая SOS-мама – Нина. Пришла и вырастила три поколения детей. Сейчас многие из них уже взрослые, самостоятельные люди со своими семьями, но для мамы Нины они были и остаются детьми.

История SOS-мамы Нины Викторовны началась с маленького объявления в одной из питерских газет.

«В нем говорилось, что требуются физически сильные и психологически устойчивые женщины на роль приемных мам в Детскую деревню SOS Пушкин, которые будут брать в семью приемных детей, воспитывать, помогать им адаптироваться в социуме и готовить ко взрослой жизни. Название «Детские деревни SOS» мне тогда ни о чем не говорило, но эти слова про детей-сирот, которым необходима помощь, меня зацепили», – вспоминает она.

По профессии Нина инженер-технолог швейных изделий. В то время она работала мастером производственного обучения в Лицее Петербургской моды, обучала девочек индивидуальному пошиву одежды.

«Кровных детей у меня не было, мне было 36 лет, я была полна сил и решимости помогать. Позвонила по указанному номеру, меня пригласили на собеседование, и я его каким-то чудом прошла. Потом пригласили на практику в Орёл, в Детскую деревню SOS Лаврово. Там мне очень понравилось. Я вернулась в Санкт-Петербург, уволилась с работы и переехала в Детскую деревню SOS Пушкин. Потом я долго думала о том, как же я не побоялась и сделала этот смелый выбор. И пришла к выводу, что это была судьба и совершенно случайно (или не случайно!) я нашла мое главное в жизни призвание», – говорит Нина Викторовна.

Первым ребенком в семье мамы Нины (и в самой Детской деревне SOS) стала девочка 10 лет. Потом в семью пришла еще одна девочка, потом в семью пришел мальчик, потом еще двое братьев, затем Нина приняла еще одну девочку. И дом наполнился детскими голосами – сразу шестью! И всем очень нужна была любовь, понимание, терпение и поддержка. В общей сложности Нина взяла на воспитание 16 детей. Семеро из них сейчас живут вместе с мамой в уютном доме, а девять уже ушли во взрослую жизнь.

«Просто вообще не было. Ни с одним ребенком. Не буду вдаваться в подробности, но дети приходили травмированные асоциальными семьями, кто-то успел пожить в интернатном учреждении и получить травму расстройства привязанности еще и там. У каждого была своя адаптация, у некоторых особенно сложная. Большинство детей были не дообследованы, и я начинала с походов по врачам и постановки диагнозов. Воспитание детей – это большая ответственность, тем более, если их в семье много. Тем более, если они приемные. В разные годы в моей семье жили по шесть, семь и даже восемь ребят одновременно, все разных возрастов, у каждого – своя невеселая история. И каждому нужно уделить внимание, окружить любовью, найти ключик и доказать, что мама всегда будет рядом и не бросит. Только тогда дети раскрываются, показывают свой потенциал, начинают развиваться в полную силу», – делится героиня.

Не выгореть маме Нине помогали психологи, другие специалисты и весь коллектив Детской деревни SOS. Особенно важным было и остается общение с другими мамами, у которых она искала поддержки и помогала сама. Обсудить за чаем поведение детей, спросить совета как вести себя в какой-то ситуации.

Продолжение истории о маме Нине и рассказы о других приемных мамах в SOS-деревне можно прочитать в нашем материале.