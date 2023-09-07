«Никто не ждет»: раскрыт главный страх подростков из воспитательных колоний

Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку» Наталья Костина рассказала порталу «Страсти», какие страхи посещают ребят, которые находятся в воспитательных колониях. По ее словам, чаще всего они боятся того, что будет после выхода на свободу.

«Там им не страшно, все понятно, макароны на ужин, как в советском фильме «Джентльмены удачи». А вот когда они выйдут – как и что. Особенно переживают те, которые понимают, что их никто не ждет», – подчеркнула она.

Родители могут и не встречать детей, когда те выходят из колонии. Подростки возвращаются в очень разные семьи. Иногда, как говорит руководитель фонда, есть только слово «семья», а ее как таковой – нет.

Чтобы ребятам было немного легче после освобождения, Костина лично раздает всем визитки с номером и разрешает звонить, если нужна помощь. Однако редко кто звонит.

«Подростку сложно: он пытается опираться на каких-то друзей, на плохую или хорошую семью, ему почему-то сложно преодолеть барьер и попросить о помощи. Я даже тренинг делала с ними – «Попросить о помощи». И они говорят, что за кого-то попросить проще: «За Андрюху я могу, понимаете, а за себя – нет», – отмечает Наталья.

Кроме того, многие ребята, совершившие преступления, действительно осознают свою ошибку и испытывают глубокое чувство вины. Руководитель благотворительного фонда поделилась двумя личными историями.

«У нас был такой случай, когда парень захотел поговорить, индивидуально пообщаться, и он задал такой вопрос: «Вы будете со мной разговаривать? Я же за убийство сижу», – рассказывает Костина.

Оказывается, в компании других подростков по наводке он должен был ограбить квартиру, но там был человек, и ребята его убили. Костина утверждает, что мальчик искренне раскаивается после того, что натворил, и даже не может логически объяснить, почему это сделал.

«Среди девушек тоже был такой печальный случай… – продолжает руководитель фонда. – Они решили девочку проучить и перестарались. Они сели, и она мне сказала: «Мне было очень страшно от того, что она мне не снилась». Не снилась! Она думала, что хотя бы там могла бы попросить у нее прощение».

Костина добавила, что все эти страхи и переживания с подростками разбирают психологи от фонда. Так, в Томской колонии специалист работал год и два месяца с девушками онлайн.

«Если потом посмотреть от и до, что было на входе и потом стало на выходе, это колоссальный результат. У них даже речь меняется, они уже могут сформулировать свои мысли. Это очень важно», – заключила Костина.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам, читайте в нашем материале.