«Никто не может получить доступ»: возможно ли было предотвратить теракт в «Крокусе», выследив переписку в Telegram

Писатель, криптотрейдер, инвестор и в прошлом хакер Петр Севера Левашов заявил, что террористы, устроившие нападение на «Крокус Сити Холл», могли общаться между собой и с кураторами в закрытых чатах Telegram. Их особенность в том, что их невозможно отследить и получить к ним доступ. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

После совершенного теракта в Красногорске и задержания подозреваемых появилась информация, что инструкции от организаторов преступления исполнители получали через Telegram. Один из обвиняемых признался, что ему написали и предложили убить людей за деньги, а после сообщили подробности. Как считает Левашов, в последнее время данный мессенджер действительно завоевывает некую незаконную нишу. Благодаря большому количеству функций он довольно удобен. Да и к тому же не особо реагирует на правоохранительные запросы любых стран.

«Павел Дуров вместе с командой уехал в Дубай. Там у него есть определенные договоренности с местными шейхами, и это позволяет ему игнорировать большинство запросов от наших, американских и азиатских правоохранительных органов. Он живет во дворце в песках и страдает за нас. И, кстати, никуда особо не летает, потому что понимает, что может быть интересен очень многим людям по всему миру. Но, во-первых, в случае терроризма все-таки информация выдается, и поэтому в данном конкретном случае я уверен, что команда Telegram либо уже выдала всю информацию о контактах этих людей, либо выдаст в самое ближайшее время», - заявил Петр Севера Левашов.

По словам экс-хакера, кураторы террористов могли общаться не со своих основных аккаунтов, а использовать одноразовые. Удобство Telegram для них заключается еще в том, что для регистрации не всегда даже нужен номер телефона. Достаточно создать виртуальный.

«Также нужно учитывать, что в Telegram есть секретные чаты. Их суть в том, что никто не может прочитать их, ключи находятся только на двух конечных устройствах. Поэтому, соответственно, Telegram выдаст все простые чаты этих людей, но, если чаты были секретными, то будет только факт их наличия. Никто не может получить доступ. Это криптография, никаких бэкдоров там нет», - отметил эксперт.

Левашов подчеркнул, что, кроме Telegram, террористы могли общаться и в других мессенджерах, которыми пользуется большинство хакеров. Среди них Tox и Jabber.

«Это два разных совершенно протокола. Разные люди их писали, но и тот, и тот гораздо более секьюрные (надежные – прим. «Страсти»), чем Telegram. В Tox вообще одноранговая сеть, то есть там невозможно даже факт установить отсылки сообщения между узлами. В общем, у террористов есть куча способов, и Telegram тут не играет большой роли. И также я отмечу, что, как правило, террористы не шлют сообщения: «Давай пойдем взрывать «Крокус» в 8 часов вечера». Такое обговорено уже в реале. Им, по сути, нужна синхронизация по времени», - заявил Петр Севера Левашов.

Ранее портал «Страсти» рассказал истории героев теракта в «Крокус Сити Холле», которые помогли спасти сотни жизней.