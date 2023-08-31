Никто и не заметит: как безопасно увеличить грудь без рубцов
Пластический хирург Александр Катков ответил, можно ли незаметно увеличить грудь.
© Freepik
Любая девушка мечтает о красивой груди. Но, если размер стал причиной комплексов, решить вопрос можно с помощью маммопластики. Кроме мастерства хирурга и правильно выбранных имплантов, большое значение имеет способ проведения операции. Пластический хирург Александр Катков ответил, как увеличить грудь без следов вмешательства.
Одним из способов обретения желаемых форм является эндоскопическое увеличение груди. Небольшой доступ в подмышечной впадине исключает следы вмешательства и травматизацию молочных желез. По словам эксперта, это позволяет эндоскопической маммопластике быть в числе лидеров среди наиболее популярных и безопасных методов коррекции груди.
Методика проведения операции появилась в 1972 году. Пациентки и пластические хирурги очень быстро оценили преимущества подобной маммопластики: легкий доступ и отсутствие шва. Однако врач не мог контролировать процесс операции, создавать и визуально отслеживать карман для импланта.
Все изменилось в 1990 году, когда в медицине начали широко применяться эндоскопические инструменты и техника стала полностью контролируемой со стороны оперирующего врача. Именно эндоскоп сегодня позволяет выводить изображение на экран, создавать и располагать карман таким образом, чтобы сосок оказался в центре. Все это позволяет врачу увеличивать грудь, сохраняя ее гармоничный и естественный вид.
Александр Катков
Пластический хирург
Плюсы методики:
- коррекция груди и получение желаемого размера;
- избавление от эстетических дефектов (например, асимметрии);
- отсутствие травматизации молочных желез, сохранение естественного вида и формы;
- минимальный разрез в подмышечной впадине, исключение видимости рубца;
- риск кровотечения значительно снижается, так как сосуды в момент разреза коагулируются (стенки сосуда склеиваются, прим. ред.);
- восстановительный период значительно легче и быстрее, по сравнению с классической операцией.
Кому показана?
Всем, кто мечтает исправить природную «единичку» на более привлекательные формы, восстановить эстетику груди после родов или грудного вскармливания, избавиться от различных дефектов.
Какие есть противопоказания?
Если субмаммарная складка (естественная линия изгиба под грудью, прим. ред.) выражена достаточно ярко, рекомендуется прибегнуть к другим методиками коррекции груди.
Подготовка, операция, реабилитация:
Как и любое другое хирургическое вмешательство, эндоскопическая маммопластика начинается с консультации врача. Хирург проводит осмотр, делает необходимые замеры, подбирает импланты, учитывая пожелания пациентки и ее анатомические данные.
После сбора анамнеза, анализов и, при необходимости, допуска узкопрофильных специалистов, проводится операция под общим наркозом. Процесс длится не больше часа: с помощью оборудования имплант размещается там, где наметил хирург, затем на разрез накладываются швы.
Александр Катков
Пластический хирург
Пациентка в компрессионном белье остается в послеоперационном отделении в течение 1-2 дней. Швы после маммопластики снимаются на 7-8 сутки, отечность может сохраняться в течение нескольких дней.
Очень важно после операции соблюдать все рекомендации лечащего врача:
- Компрессионное белье снимается только после одобрения хирурга – оно способствует правильному формированию капсулы импланта.
- Пациентка должна на время исключить поднятие тяжестей, сауну, горячую ванну, физические нагрузки и сон на животе.
Ранее мы писали, как уменьшить межгрудное пространство.