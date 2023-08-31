Никто и не заметит: как безопасно увеличить грудь без рубцов

Любая девушка мечтает о красивой груди. Но, если размер стал причиной комплексов, решить вопрос можно с помощью маммопластики. Кроме мастерства хирурга и правильно выбранных имплантов, большое значение имеет способ проведения операции. Пластический хирург Александр Катков ответил, как увеличить грудь без следов вмешательства.

Одним из способов обретения желаемых форм является эндоскопическое увеличение груди. Небольшой доступ в подмышечной впадине исключает следы вмешательства и травматизацию молочных желез. По словам эксперта, это позволяет эндоскопической маммопластике быть в числе лидеров среди наиболее популярных и безопасных методов коррекции груди.

Методика проведения операции появилась в 1972 году. Пациентки и пластические хирурги очень быстро оценили преимущества подобной маммопластики: легкий доступ и отсутствие шва. Однако врач не мог контролировать процесс операции, создавать и визуально отслеживать карман для импланта.