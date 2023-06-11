Никогда не поздно: как освоить новую профессию и не потерять интерес, если вы взрослый
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Почему даже при большом желании учиться сложно? Что делать, если есть стремление сменить род деятельности и начать больше зарабатывать, но на середине обучения возникает желание все бросить и спрятаться в привычной рутине? Об этом нам рассказал нейротренер и тренер по речи Сергей Че.
По словам специалиста, мозг ленив. Мозг не хочет делать новое, он стремится экономить энергию и совершать привычные действия.
Когда какой-нибудь харизматичный спикер замотивирует вас записаться на обучение, знайте, что того заряда мотивации, который вы получили на вебинаре, хватит максимум на 2 недели. За это время нужно создать внутреннюю мотивацию, которая поможет преодолеть прокрастинацию и дойти до конца.
Сергей Че
Нейротренер и тренер по речи
Ловушка N1 — нехватка опыта
Сергей Че подчеркивает – нам интересно только то, что мы знаем и умеем. И чем больше мы знаем, тем интереснее учиться. Дофамин, гормон счастья и мотивации, выделяется, когда мы получаем результат, а получить его можно только имея опыт.
Обратная сторона – чем меньше опыта, тем сложнее учиться и тем менее интересно этим заниматься. Мозг будет сопротивляться и саботировать обучение.
Как быстро получить необходимый опыт, чтобы мозг захотел учиться?
Секрет N1 — авторитет
Мы учимся только у авторитетов. Найдите того, кто имеет или знает то, чего вы желаете. Он должен зарабатывать больше вас и быть гуру в своей теме. В этом деле нет равенства, мастер всегда должен быть выше вас.
Секрет N2 — окружение
Знаете притчу про ведро с крабами? Если один краб захочет вылезти из ведра, остальные затянут его обратно.
Попадите в такое окружение, которое живёт новой вашей темой. В банке с солёными огурцами быстро становишься таким же огурцом. Вы и втянетесь быстрее, и деться никуда не сможете.
Секрет N3 — вовлечение
В школе нас научили зубрить и писать лекции. Что-нибудь можете вспомнить? Навряд ли. Зато вы отлично помните всё то, во что вовлекались, делали с интересом, в движении. Придумайте способ, как превратить обучение в развлечение. Подходите к процессу творчески.
Ловушка N2 — «птичий» язык
Что объединяет разных людей одной профессии? Слова и фразы, которые понимают только они. Вы плохо учитесь в основном потому, что не понимаете значение некоторых специализированных слов в контексте новой темы. Теряется общий смысл, уходит понимание, падает самооценка и хочется всё бросить.
Что делать?
Секрет N4 — подражание
Повторяйте неизвестные или непонятные слова и фразы, которые произносит авторитет. Копируйте не только произношение, но и мимику и жесты спикера.
Нам свойственно неосознанно копировать поведение собеседника, сделайте этот процесс осознанным.
Секрет N5 — прояснитe значение непонятных и новых слов
Не бойтесь задать вопрос и узнать, что означает то или иное слово. Любой оратор любит отвечать на такие вопросы. Полностью понимая значение слов и выражений, вы будете охотнее пользоваться ими, становиться опытнее и лучше понимать новую тему.
Секрет N7 — не учите, а интересуйтесь
«Обычно, если мы что-то не можем запомнить или понять, мы начинаем учить, а это насилие над мозгом. Мозгу тяжело, когда мало знаний. Всё что нужно – больше интересоваться новым, изучать дополнительные материалы и тогда вы будете учиться легко и с удовольствием», - заключил тренер по речи.
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