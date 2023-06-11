Никогда не поздно: как освоить новую профессию и не потерять интерес, если вы взрослый

Ловушка N1 — нехватка опыта

Сергей Че подчеркивает – нам интересно только то, что мы знаем и умеем. И чем больше мы знаем, тем интереснее учиться. Дофамин, гормон счастья и мотивации, выделяется, когда мы получаем результат, а получить его можно только имея опыт.

Обратная сторона – чем меньше опыта, тем сложнее учиться и тем менее интересно этим заниматься. Мозг будет сопротивляться и саботировать обучение.

Как быстро получить необходимый опыт, чтобы мозг захотел учиться?

Секрет N1 — авторитет

Мы учимся только у авторитетов. Найдите того, кто имеет или знает то, чего вы желаете. Он должен зарабатывать больше вас и быть гуру в своей теме. В этом деле нет равенства, мастер всегда должен быть выше вас.

Секрет N2 — окружение

Знаете притчу про ведро с крабами? Если один краб захочет вылезти из ведра, остальные затянут его обратно.

Попадите в такое окружение, которое живёт новой вашей темой. В банке с солёными огурцами быстро становишься таким же огурцом. Вы и втянетесь быстрее, и деться никуда не сможете.

Секрет N3 — вовлечение

В школе нас научили зубрить и писать лекции. Что-нибудь можете вспомнить? Навряд ли. Зато вы отлично помните всё то, во что вовлекались, делали с интересом, в движении. Придумайте способ, как превратить обучение в развлечение. Подходите к процессу творчески.

Ловушка N2 — «птичий» язык

Что объединяет разных людей одной профессии? Слова и фразы, которые понимают только они. Вы плохо учитесь в основном потому, что не понимаете значение некоторых специализированных слов в контексте новой темы. Теряется общий смысл, уходит понимание, падает самооценка и хочется всё бросить.

Что делать?

Секрет N4 — подражание

Повторяйте неизвестные или непонятные слова и фразы, которые произносит авторитет. Копируйте не только произношение, но и мимику и жесты спикера.

Нам свойственно неосознанно копировать поведение собеседника, сделайте этот процесс осознанным.

Секрет N5 — прояснитe значение непонятных и новых слов

Не бойтесь задать вопрос и узнать, что означает то или иное слово. Любой оратор любит отвечать на такие вопросы. Полностью понимая значение слов и выражений, вы будете охотнее пользоваться ими, становиться опытнее и лучше понимать новую тему.

Секрет N7 — не учите, а интересуйтесь

«Обычно, если мы что-то не можем запомнить или понять, мы начинаем учить, а это насилие над мозгом. Мозгу тяжело, когда мало знаний. Всё что нужно – больше интересоваться новым, изучать дополнительные материалы и тогда вы будете учиться легко и с удовольствием», - заключил тренер по речи.

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