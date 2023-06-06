Как быстро заговорить по-английски, если вам за 40 и нет «способностей»: секреты нейротренера

Если вы когда-нибудь пробовали выучить английский, то, наверняка, сталкивались с различными трудностями. Слова быстро забываются, тяжело понимать на слух беглую речь, сложно быстро сообразить, как построить предложение, как задать вопрос и прочие неприятности. Узнали у нейротренера и тренера по речи Сергея Че, как быстро заговорить по-английски, даже если вы полный «ноль», даже если вам уже за 30/40/50/60/70 лет, у вас нет «способностей», вы интроверт, на пенсии и изучали немецкий в школе.

Когда вы приходите на марафоны или курсы, вам в очередной раз рассказывают про времена, предлоги, артикли и другие темы грамматики. В теории вроде всё понятно, но на практике возникают проблемы. Конечно, это наводит на неприятные мысли: нет способности к языкам, плохая память, не подходящий возраст и многое другое. Падает самооценка и вы быстро теряет интерес к английскому до следующей ситуации, когда он опять становится необходимым. И это нормально, считает Сергей Че.

Язык быстро учится только тогда, когда используется, подчеркивает специалист. Вариантов много:

— вы можете устроить себе тур и специально помещать себя в такие условия, когда придётся пользоваться языком. Через 2-3 недели начнёте легко выражать свои мысли на английском языке, если будете стараться разговаривать на нём хотя бы 2 часа в день

— запишитесь в разговорные клубы, установите приложения для обмена языком, купите время англоговорящего репетитора

— начните тренировать речь с тренером, вам нужен образец грамотной речи, которыq медленно и чётко покажет произношение слов. В английском языке другая артикуляцию, по-другому двигаются органы речи и это критически важно для быстрого обучения.

По его словам, на начальном этапе правила учить не нужно – они будут только мешать говорить. Всё, что необходимо, это научиться качественно читать вслух (с помощью тренера по речи) различные тексты: книги, сценарии к фильмам, публикации в интернете; слушать и повторять за носителями языка; стараться общаться на английском языке.

«Если исключите один из этих элементов из обучения, учиться вы будете долго», - подчеркивает тренер по речи.

Грамматику родного языка мы впитали через повторение грамотно составленных словосочетаний, а не изучение правил. Благодарю чтению мы привыкаем к тому, как пишутся и сочетаются между собой слова. А если читаем вслух, то это становится частью нашего мыслительного процесса.