Художник Никас Сафронов рассказал, как жена-итальянка не давала ему общаться с сыном 9 лет. Сафронов поделился откровением с изданием «Страсти».

За годы карьеры Никас внес весомый вклад в развитие искусства: он сделал 325 выставок и открыл новый стиль Dream Vision. По словам художника, у него не было творческих кризисов, зато были жизненные драмы. В качестве примера он привел тяжелый развод с Франческой Вендрамин.

«Кризиса практически не было. Я настолько занят, что у меня нет времени на это. Были потери, папа ушел, были любовные истории. Я женился на итальянке, потом мы развелись. Был достаточно сложный процесс развода в Англии. Она не давала мне общаться с ребенком 9 лет, хотя я имел право, даже по английским законам. К радости, или, к сожалению, я выиграл дело. Это был процесс, который меня мучал. Я хотел этого ребенка, он родился после венчания с Франческой Вендрамин», — высказался Никас.

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