«Никакой конкуренции быть не может»: Катерина Ковальчук рассказала об отношениях с сестрой Анной

Катерина Ковальчук рассказала, что между ней и сестрой Анной нет конкуренции. Актриса поделилась подробностями отношений с Анной Ковальчук с сайтом «Страсти».

Катерина в позднем возрасте узнала, что ее сестра — народная артистка РФ Анна Ковальчук. Однажды Анна пришла на спектакль Катерины, подарила ей цветы и похвалила актерскую игру — так родственницы и познакомились. По словам Ковальчук, на сегодняшний день они близки с сестрой и мечтают о совместном проекте.

«Мы с Аней очень дружны и близки. Никакой конкуренции между нами быть не может! А вот поработать на одном проекте мы уже давно хотим. Надеюсь, однажды это случится!» — высказалась Катерина.

Катерина Ковальчук могла стать журналистом, однако в итоге связала жизнь с актерством. По словам знаменитости, она не жалеет о принятом решении.

«Я никогда не желала о выборе профессии, после того как уже окончательно ее выбрала. А поначалу, да, сомнения были. Я ведь не знала толком, что такое быть журналисткой или актрисой, вот и было трудно выбрать. Но наличие пар по высшей математике меня напрягало всегда. Это была крайняя капля перед переводом на актерский факультет», — резюмировала она.

