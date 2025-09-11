«Это была крайняя капля»: Катерина Ковальчук о самых необычных съемках, популярности и Иване Краско

Катерина Ковальчук могла стать журналистом, но в итоге связала жизнь с актерством. Она не из тех, кто выбрал профессию ради славы и публичности — Катерина избегает повышенного внимания и медийности. Зато актриса любит свое дело, ради которого она готова скакать верхом на лошади, тонуть в бассейне и выходить из зоны комфорта. Ковальчук не скрывает, что всю себя отдает съемкам, и благодаря такому подходу в ее фильмографии много ярких ролей и рейтинговых проектов.

На сегодняшний день зрители могут увидеть Катерину в сериале ТНТ «Знахарь». Актриса сыграла участковую Настю, которую считает «борцом за справедливость». Катерина убеждена, что у них с героиней много общего. Она, как и Настя, выбирает жизнь по принципам и готова отстаивать их до последнего.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Катерина вспомнила о годах обучения под руководством Ивана Краско, рассказала об отношениях с сестрой Анной Ковальчук и прокомментировала недавнюю смену имиджа.

Катерина, на ТНТ состоялась премьера сериала «Знахарь», в котором Вы сыграли участковую Настю, имеющую непоколебимые убеждения. А какими принципами руководствуетесь Вы? Приходилось ли Вам когда-то отказываться от них?

Я, как и моя героиня, — борец за справедливость. Это так. Для меня принципиально важно, чтобы все поступали по совести. Но, к сожалению, в мире так много несправедливости, что мне постоянно приходится мириться с этим. А еще, я, например, не позволяю себе не ответить на вопрос, который мне задали, и очень не люблю, когда так делают другие. Потом приходится переспрашивать, меня это прям бесит! Чистота, когда все по порядку и на своих местах, — тоже мой важный принцип. Без этого не могу, в голове хаос начинается.

Главный герой сериала — беглый аферист, которого принимают за сельского врача и который охотно вживается в эту роль. Как считаете, бывает ли ложь во благо? Вы способны простить обман, если он вскроется?

У меня есть правило по жизни: я стараюсь не делать по отношению к другим того, что мне самой не понравится или того, что меня может обидеть. Все просто. (Это к вопросу про принципы опять же).

Хотела бы я, чтобы меня обманывали? Нет. Вот и ответ. Простила бы я на месте моей героини Костю? Нет. После обмана пропадает самое главное — доверие. А восстановить его иногда невозможно.

Ложь во благо… трудно сказать однозначно. Все индивидуально. Я считаю, все тайное рано или поздно становится явным так или иначе.

Встреча с аферистами — распространенный случай в нашей жизни. А Вы или Ваши близкие когда-то сталкивались с мошенниками? Если да, то при каких обстоятельствах?

Слава Богу, ни я ни мои близкие с этим не сталкивались.