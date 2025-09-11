«Это была крайняя капля»: Катерина Ковальчук о самых необычных съемках, популярности и Иване Краско
© Личный архив Катерины Ковальчук
Катерина Ковальчук могла стать журналистом, но в итоге связала жизнь с актерством. Она не из тех, кто выбрал профессию ради славы и публичности — Катерина избегает повышенного внимания и медийности. Зато актриса любит свое дело, ради которого она готова скакать верхом на лошади, тонуть в бассейне и выходить из зоны комфорта. Ковальчук не скрывает, что всю себя отдает съемкам, и благодаря такому подходу в ее фильмографии много ярких ролей и рейтинговых проектов.
На сегодняшний день зрители могут увидеть Катерину в сериале ТНТ «Знахарь». Актриса сыграла участковую Настю, которую считает «борцом за справедливость». Катерина убеждена, что у них с героиней много общего. Она, как и Настя, выбирает жизнь по принципам и готова отстаивать их до последнего.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Катерина вспомнила о годах обучения под руководством Ивана Краско, рассказала об отношениях с сестрой Анной Ковальчук и прокомментировала недавнюю смену имиджа.
Катерина, на ТНТ состоялась премьера сериала «Знахарь», в котором Вы сыграли участковую Настю, имеющую непоколебимые убеждения. А какими принципами руководствуетесь Вы? Приходилось ли Вам когда-то отказываться от них?
Я, как и моя героиня, — борец за справедливость. Это так. Для меня принципиально важно, чтобы все поступали по совести. Но, к сожалению, в мире так много несправедливости, что мне постоянно приходится мириться с этим. А еще, я, например, не позволяю себе не ответить на вопрос, который мне задали, и очень не люблю, когда так делают другие. Потом приходится переспрашивать, меня это прям бесит! Чистота, когда все по порядку и на своих местах, — тоже мой важный принцип. Без этого не могу, в голове хаос начинается.
Главный герой сериала — беглый аферист, которого принимают за сельского врача и который охотно вживается в эту роль. Как считаете, бывает ли ложь во благо? Вы способны простить обман, если он вскроется?
У меня есть правило по жизни: я стараюсь не делать по отношению к другим того, что мне самой не понравится или того, что меня может обидеть. Все просто. (Это к вопросу про принципы опять же).
Хотела бы я, чтобы меня обманывали? Нет. Вот и ответ. Простила бы я на месте моей героини Костю? Нет. После обмана пропадает самое главное — доверие. А восстановить его иногда невозможно.
Ложь во благо… трудно сказать однозначно. Все индивидуально. Я считаю, все тайное рано или поздно становится явным так или иначе.
Встреча с аферистами — распространенный случай в нашей жизни. А Вы или Ваши близкие когда-то сталкивались с мошенниками? Если да, то при каких обстоятельствах?
Слава Богу, ни я ни мои близкие с этим не сталкивались.
В одном интервью Вы признались, что поначалу сомневались в выборе профессии. По каким причинам? Не пожалели, что решили остаться в этой сфере?
Я никогда не желала о выборе профессии, после того как уже окончательно ее выбрала. А поначалу, да, сомнения были. Я ведь не знала толком, что такое быть журналисткой или актрисой, вот и было трудно выбрать. Но наличие пар по высшей математике меня напрягало всегда. Это была крайняя капля перед переводом на актерский факультет (смеется).
Вы учились под руководством Ивана Краско. Какие воспоминания остались о наставнике? Общались ли с ним в последние годы его жизни?
Иван Иванович был добрейшей души человек. Очень умный, открытый и позитивный. Он всегда на наших парах по актерском мастерству много смеялся, внимательно слушал и много-много рассказывал историй и случаев из своей жизни. Очень познавательные. О нем только самые радостные и теплые воспоминания. Царствие ему небесное! Недавно его не стало. Я не смогла приехать на прощание с ним, так как была в другом городе, но мы с курсом организовали венок от нас, и ребята, кто смог, приехали проститься.
Катерина, в Вашей фильмографии много рейтинговых проектов. А есть ли роль, на которую Вас не утвердили, о чем Вы до сих пор жалеете?
У меня есть роли, на которые меня утвердили, а потом или занятость не сошлась, или меня поменяли на других актрис. Было очень обидно! Но все что не делается — к лучшему! Значит именно мои проекты и роли еще впереди!
Как часто на съемочной площадке Вам приходится выходить из зоны комфорта? Что самое необычное делали ради роли?
Ох, да мы всегда на съемочной площадке выходим из зоны комфорта. Пожалуй, самое сумасшедшее было то, что на проекте «Крепостная» я лежала в выкопанной могиле и меня сверху закапывали землей, полностью. Я на какое-то время задерживала дыхание. Интересные ощущения. Но это было даже легче, чем тонуть в бассейне для крупного кадра, с грузом поверх корсетов и платья, я вдохнуть-то не могла нормально, не то, что задержать дыхание. Но я справилась, и получилось очень красиво. Такие вещи, как скакать верхом на лошади или водить машину с привязанной к ней камерой, для меня уже обыденность.
Григорий и Игорь Верники избегают совместных проектов. А Вы хотели бы сняться с сестрой Анной Ковальчук? Обсуждали с ней эту возможность?
Мы с Аней очень дружны и близки. Никакой конкуренции между нами быть не может! А вот поработать на одном проекте мы уже давно хотим. Надеюсь, однажды это случится!
После выхода «Крепостной» Вы не могли появиться на улице без солнечных очков и не пряча лицо. Приходилось ли Вам тогда нанимать охрану? Можете ли Вы сегодня спокойно выйти на улицу?
Я не люблю медийность как раз из-за повышенного внимания. Мне спокойнее, когда меня никто не знает. Я вообще интроверт. В период выхода «Крепостной» сильный ажиотаж был только в Польше. Я действительно гуляла в очках, и меня все равно узнавали. Сейчас меня иногда узнают, но не так уже часто, что хорошо! (Улыбается).
Вы принимали участие в проекте «Форт Боярд». Удалось ли избежать травм во время съемок? Появились ли у Вас новые фобии после шоу?
Фобии какие были, такие и остались. Высота и тараканы! Травм, слава Богу, не было. Я с огромным удовольствием вспоминаю ту поездку и участие в шоу. Я бы даже поучаствовала еще.
Недавно Вы опубликовали фото с новым имиджем: Вы сделали волосы более светлыми и выпрямили их. С чем связаны перемены? Насколько Вы открыты к экспериментам с внешностью?
Я не выпрямляла волосы, это была просто укладка. Я обожаю свои кудри! А вот цвет я немного изменила, захотелось чего-то новенького. Солнечного. Я вообще люблю естественную красоту, я всегда за естественность. Кардинально менять имидж я бы не стала, но попробовать тон светлее всегда хотела.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть — энергия. Это гореть и зажигать. Для меня моя страсть — это любимое дело и благополучие родных и близких. В это я готова вкладывать всю свою энергию.