«Никакого снисхождения»: Андрей Литягин будет добиваться исполнения решения суда на 1,4 млн

«Я не отзову иски. Сумма моих претензий 38 миллионов 400 тысяч рублей и после этого она должна перестать выступать. Помимо этого, есть ещё накладные расходы, потому что с нами на договоре адвокатская коллегия, у нас уже многомиллионные издержки, за это тоже придётся платить. Да, эта история теперь до конца жизни. Просто так это ей с рук не сойдёт. Разворот уже невозможен. Они нахапали денег за 8 лет и должны ответить за это по полной. И никакого снисхождения не будет. Пусть идёт учительницей музыки зарабатывать деньги. Шучу, конечно. По поводу того, что деньги выплачивают организаторы концертов, а не Суханкина, есть такое понятие, как регрессная ответственность и мы будем добиваться, чтобы в конце концов выйти на неё. Её сдадут свои же. Она бенефициар, ей деньги приносят в конверте. Они в результате попадают ей в руки. Значит задача правоохранительных органов выяснить, как деньги, которые должен был получить я как автор, каким образом, по какой цепочке от организаторов они попадают к ней в руки. Иначе на что она живёт? Она что на благотворительность живёт? На какие-то гранты? Нет, львиная часть денег попадает к ней. Вот мы и будем выяснять, каким образом работает эта цепочка», - сообщил создатель группы «Мираж».