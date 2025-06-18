«Никакого снисхождения»: Андрей Литягин будет добиваться исполнения решения суда на 1,4 млн
© Фотография предоставлена пресс-службой группы «Мираж»
Продюсер, композитор и создатель группы «Мираж» Андрей Литягин будет добиваться исполнения решения суда, согласно которому певица Маргарита Суханкина должна выплатить ему 1,4 млн рублей. В разговоре с сайтом «Страсти» он отметил, что никакого снисхождения в данном случае не будет. При этом по итогам других судов, говорит Литягин, артистка ничего не выплачивала.
На вопрос, удастся ли с нее взыскать назначенную судом компенсацию, продюсер сказал: «А я не знаю, получится или не получится, мы просто будем над этим работать, добиваться исполнения решения судов. Раньше она ничего не выплачивала, по результатам других судов.
Она мне уже неинтересна. И оценивать её какие-то моральные или деловые качества я не хочу. Просто останавливать этот каток я не буду. Поэтому пусть все идёт, как идёт».
В общей сложности Литягин собирается взыскать с нее 38 млн 400 тыс. рублей. Отзывать другие поданные иски он не будет. Продюсер также хочет разобраться, по какой цепочке деньги от организаторов попадали в руки Суханкиной, а не к нему как к автору песен.
«Я не отзову иски. Сумма моих претензий 38 миллионов 400 тысяч рублей и после этого она должна перестать выступать. Помимо этого, есть ещё накладные расходы, потому что с нами на договоре адвокатская коллегия, у нас уже многомиллионные издержки, за это тоже придётся платить. Да, эта история теперь до конца жизни. Просто так это ей с рук не сойдёт. Разворот уже невозможен. Они нахапали денег за 8 лет и должны ответить за это по полной. И никакого снисхождения не будет. Пусть идёт учительницей музыки зарабатывать деньги. Шучу, конечно. По поводу того, что деньги выплачивают организаторы концертов, а не Суханкина, есть такое понятие, как регрессная ответственность и мы будем добиваться, чтобы в конце концов выйти на неё. Её сдадут свои же. Она бенефициар, ей деньги приносят в конверте. Они в результате попадают ей в руки. Значит задача правоохранительных органов выяснить, как деньги, которые должен был получить я как автор, каким образом, по какой цепочке от организаторов они попадают к ней в руки. Иначе на что она живёт? Она что на благотворительность живёт? На какие-то гранты? Нет, львиная часть денег попадает к ней. Вот мы и будем выяснять, каким образом работает эта цепочка», - сообщил создатель группы «Мираж».
Ранее Литягин раскрыл схему Суханкиной, за которую суд взыскал с нее 1,4 млн рублей в пользу продюсера.