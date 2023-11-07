«Ничего сделать не можешь»: офтальмолог рассказал о сложностях профессии

Офтальмолога и профессора Игоря Азнауряна можно назвать настоящим волшебником. Он провел более 20 тысяч операций, является автором 150 публикаций, на его счету более 20 рационализаторских предложений и изобретений. Он помог множеству детей увидеть этот мир и научил смотреть правильно. Портал «Страсти» пообщался со специалистом.

Игорь Эрикович 35 лет помогает детям с патологиями органа зрения видеть мир, проводит серьезные операции. Он рассказал о сложностях в профессии.

«Самое сложное…знаете, когда безысходность! Если есть малейший шанс, ты ловишь и вытягиваешь. Это вдохновляет! Но есть безысходность, бывает так. Самое тяжелое, когда сидит родитель перед тобой, а ты ему объясняешь, что ничего сделать не можешь, понимаешь, что никто на свете не сделает. А так обычная профессия – завтрак, обед, ужин», – признался врач.

Офтальмолог вспомнил о своей самой серьезной операции.

«Это, когда мы придумали модификацию нашей операции при параличе глазодвигательного нерва (Паралич глазодвигательного нерва — состояние глаз в результате повреждения глазодвигательного нерва или его ветви. Как следует из его названия, глазодвигательный нерв управляет основной частью мышц, контролирующих движения глаз, главные симптомы паралича следующие: опускается верхнее веко, глаз отклоняется к виску и вниз, появляется двоение в глазах, ухудшается зрение вблизи, – прим. «Страсти») – уникальная вещь! Мы первыми сделали, в 2015 году, мы еще получили всевозможные призы на международных форумах. Благодаря этой операции глаз, который у ребенка не двигался, начал двигаться», – рассказал Азнаурян.

Врач также пояснил, что бывает множество случаев после травм головы и аварий, когда взрослые люди начинают плохо видеть. Специалисты приходят на помощь.

«Эти уникальные, сложные вещи в книжках не написаны, про это нигде не прочитаешь. Все это делаешь исключительно из опыта, из знаний. Интегрируешь в ситуацию конкретного пациента и получается результат!» – поделился офтальмолог.

Полное интервью с профессором Игорем Азнауряном можно прочитать здесь.