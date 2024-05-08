«Ничего просто так не снимает»: кинокритик назвал главные отличительные особенности фильмов Тодоровского

Кинокритик Александр Шпагин назвал режиссера Валерия Тодоровского новатором в российском кинематографе. В беседе с порталом «Страсти» он выделил главные отличительные черты его фильмов.

По мнению эксперта, первой выдающей кинокартиной Тодоровского, которая все перевернула, стала «Любовь». До нее был «Катафалк», но именно этот фильм смог раскрыть потенциал постановщика.

«После первого его фильма «Любовь» стало ясно, что в совершенно разваленный, хаотичный, безумный, шизовый, псевдоголливудский кинематограф, который распугал всех зрителей, пришел человек, стоящий двумя ногами на земле, и просто хороший реалист, который явно стремится к стилистике киноповести. Это главный наш жанр, которого в общем-то в мире практически нет, потому что все всегда старались работать так или иначе на публику. А у нас всегда был главный наш жанр киноповесть, а он практически исчез в начале 90-х годов. И вдруг выяснилось, что он, оказывается, очень хорошо работает. Именно «Любовь» стала той стрелой, которая идеально сработала в начале 90-х годов. Это был тот редкий случай, когда бессюжетную картину посмотрели все нормальные люди.

Для простых зрителей тогда было только две отдушины, может быть, три. Это «Палач» и «Гений» Виктора Сергеева. В первую очередь «Гений», конечно, с Абдуловым. И «Окно в Париж». И все. Это при том, что в 1981 году было снято 700 картин где-то. Люди перестали ходить на наши фильмы, пока не появились «Особенности национальной охоты». Но тем не менее, до бессюжетной комедии, первым бессюжетным фильмом начала 90-х годов, который на всех лег, стал известным, был фильм «Любовь».

В этой киноленте все удачно совпало. И найденная интонация первой любви, о которой говорилось на эротически-бытовом языке. Это была новация Тодоровского. Ну и, конечно, еврейская тема эмиграции, которая тогда была одним из главных мифов и мемов начала 90-х годов, что скоро всех евреев отсюда повыгонят, везде на дверях рисуют желтые звезды. Этого не было на самом деле. Такие страхи были. Еврейские страхи. И Тодоровский на них сыграл. И правильно сделал. Потому что картина идеально попала в тогдашнюю социальную метафизику. Даже вот эта грязноватость пленки и темноватость кадра в фильме «Любовь» идеально соответствовали состоянию эпохи», - поделился кинокритик.

Шпагин отметил, что Тодоровский себе не изменял, но и экспериментов не боялся. Так, неожиданностью было увидеть от него мюзикл «Стиляги».

«Тодоровский и дальше оставался в первую очередь крепким реалистом. И только один раз он себе позволил выход в совершенно иной жанр, но который все равно основан на реалистических нарративах. К ним была добавлена еще стилистика мюзикла. И это фильм «Стиляги». Эту стилистику Валерий блистательно прочувствовал. Остается только пожалеть, что музыка не авторская, а перебивки старых песен. Ну что же сделать? Так последние 20 лет везде, потому что хорошая музыка куда-то подевалась. Но в остальном картина была очень дельная и опять-таки была ценна не только, конечно, своей музыкальной составляющей и эффектными клипами, но и мыслью.

У Тодоровского всегда кино смысловое, он ничего просто так не снимает. В какой-то степени он является новатором. Им он был и в фильме «Любовник» с Янковским, потому что это была первая такая по-настоящему экзистенциальная драма. И Янковский так играл, что все чуть не померли. Потому что гениальная актерская работа. Все прекрасно знали, что Янковский – великий артист. Но чтобы до такой степени! И меня поразило, что Тодоровский и в этом жанре смог работать. Он вернул нам исчезнувший совершенно жанр экзистенциальной драмы. Многие пытались снимать в реалистической стилистике, да и сейчас пытаются. Но чаще всего, как только драматургическая часть не проработана, начинается фальшь. И реализм исчезает. Вот этой фальши никогда у Тодоровского нет. Или почти никогда. Иногда, если она пролезает, то это и не очень удачный фильм. О них мы и говорить не будем.

Он вернул всей нации интерес к 1960-м годам сериалом «Оттепель». Потому что молодежь вообще не знала ничего из 1960-х годов, а люди старого поколения скорее зациклились на 70-х, на «Иронии судьбы», на «Штирлице» и так далее. А здесь возник новый интерес благодаря этому фильму. Он очень точно реалистически все уловил, все правильно показывал. Главное, что мне нравится, сериал опять без сюжета, но с некоторыми любовными коллизиями. Но при этом это все сделано так, что оторваться невозможно. Профессионал высочайшего класса.

Таким Тодоровский и остается. И последняя его работа – сериал «Надвое». Блистательная работа с Козловским и Петровым», - заявил Александр Шпагин.

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