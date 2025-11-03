«Отрывается, пока Оксана не рядом»: Джиган привел пятилетнего сына на еврейскую свадьбу

Рэпер Джиган поделился в соцсетях кадрами со свадьбы друзей, куда пришел вместе с пятилетним сыном Давидом. Видео быстро разошлось по интернету и вызвало бурное обсуждение среди подписчиков.

Торжество прошло в Нецер-Серени — коммуне в центральной части Израиля. На опубликованных видео артист и его сын веселятся, танцуют, поздравляют молодоженов и общаются с гостями.

На некоторых кадрах исполнитель находится в самом центре танцпола, окруженный множеством девушек. А вот Оксаны Самойловой рядом с Джиганом и сыном на мероприятии не было, из-за чего подписчики начали возмущаться.

«Что за бесконечные поцелуи? Я не могу ничего понять»; «Где мать? Зачем ребенку это все?»; «Отрывается, пока Оксана не рядом»; «Хорошо, что Самойлова разводится», — писали комментаторы.

Напомним, в начале осени пара вновь объявила о разводе. Для Джигана и Самойловой это не первый кризис в отношениях. Супруги уже делали подобные заявления, которые многие поклонники воспринимали как часть пиар-кампании. Впрочем, в этот раз, по словам Оксаны, ее решение окончательное и на это у нее «есть веская причина».

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» предположил, что Джиган будет добиваться полной опеки над сыном.