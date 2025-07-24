Ни в коем случае не распространяйте видео дальше: что грозит за съемку и публикацию людей без одежды на улице

Если вы стали очевидцем того, как кто-то разгуливает по улице без одежды, и сняли это на видео, то за публикацию такого ролика в Сети может грозить уголовное дело. Об этом сайту «Страсти» рассказала юрист Виктория Шабанова.

Накануне в Мурино Ленинградской области женщина без одежды разгуливала по улице и бросалась на проезжающие мимо машины. Некоторые очевидцы вопиющего поведения россиянки сняли происходящее на видео и выложили пикантные ролики в Сеть.

По словам Шабановой, публикуя такие кадры можно смело схлопотать уголовную статью. Согласно статье 137 УК РФ — это нарушение неприкосновенности частной жизни. Нельзя просто так снимать и распространять везде изображения людей как одетых, так и без одежды. Тем более когда человек еще и не отдает отчет своим действиям: это явно указывает на его беспомощное состояние.