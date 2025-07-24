Ни в коем случае не распространяйте видео дальше: что грозит за съемку и публикацию людей без одежды на улице
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Если вы стали очевидцем того, как кто-то разгуливает по улице без одежды, и сняли это на видео, то за публикацию такого ролика в Сети может грозить уголовное дело. Об этом сайту «Страсти» рассказала юрист Виктория Шабанова.
Накануне в Мурино Ленинградской области женщина без одежды разгуливала по улице и бросалась на проезжающие мимо машины. Некоторые очевидцы вопиющего поведения россиянки сняли происходящее на видео и выложили пикантные ролики в Сеть.
По словам Шабановой, публикуя такие кадры можно смело схлопотать уголовную статью. Согласно статье 137 УК РФ — это нарушение неприкосновенности частной жизни. Нельзя просто так снимать и распространять везде изображения людей как одетых, так и без одежды. Тем более когда человек еще и не отдает отчет своим действиям: это явно указывает на его беспомощное состояние.
Если женщина, которую снимали, докажет факт причинения вреда ее личности путем публикации таких видео, то наказание неминуемо — штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы до 2 лет, арест до 4 месяцев или лишение свободы до 2 лет. Если деяние совершено с использованием служебного положения (например, журналистом или блогером) — наказание будет строже. Если в момент видео еще и комментировать действия женщины, можно схлопотать статью за клевету. Статья 128.1 УК РФ («Клевета») касается тех случаев, если в видео будут ложные, порочащие честь и достоинство комментарии, такие, например, как обвинения в наркомании.
Виктория Шабанова
Специалист по гражданским делам и банкротству, руководитель юридической компании "Шабанова и партнеры"
Если, по словам юриста, данный случай не потянет на уголовные статьи, то может наступить административная ответственность. Это уже касается статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Публичное распространение оскорбительных материалов, унижающих человеческое достоинство, может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Наказание: штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.
Если вдруг вы стали свидетелями такой истории, то ни в коем случае не распространяйте видео дальше. Так как в любой момент из любопытного пользователя можете перейти в раздел обвиняемых.
Виктория Шабанова
Специалист по гражданским делам и банкротству, руководитель юридической компании "Шабанова и партнеры"
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