«Десять человек для каверов – многовато»: мнение Юрия Лозы о «Хоре Турецкого»

Михаил Турецкий известен не только как исполнитель, но и создатель, а также продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого». Коллективы активно гастролируют и зарабатывают. Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о творчестве Михаила Турецкого и его проектов.

«У людей разное отношение к этим коллективам. Я лично знаю и тех, кто покупает билеты на их концерты, и тех, кто называет их «мужской кошатник» и «женский кошатник». Оба коллектива Турецкого поют кавера, но то же самое делает и 99% нашей эстрады. С моей точки зрения, десять человек для этих целей – многовато. А вставление новых партий и голосов в песни, ставшие уже хрестоматийными, ничего этим песням не добавляет», – высказался Юрий Эдуардович.

Певец добавил, что его мнение «не может быть объективным», так как ему всегда больше нравилась авторская песня.

Полный материал о жизни Михаила Турецкого, личной трагедии и проблемах со здоровьем можно прочитать здесь.