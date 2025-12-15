«Ни хайп, ни ажиотаж не окажут влияния»: какое решение примет Верховный суд по делу Ларисы Долиной
© Starface.ru
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил о высокой вероятности пересмотра дела Ларисы Долиной и Полины Лурье в Верховном суде 16 декабря. Такое мнение он высказал в беседе с сайтом «Страсти».
По словам эксперта, сам факт принятия кассационной жалобы к рассмотрению свидетельствует о том, что Верховный суд усмотрел возможные нарушения, допущенные судами предыдущих инстанций.
«В 98% случаев кассационные жалобы не принимаются к рассмотрению, поскольку суд не находит значимых нарушений норм процессуального и материального права. Здесь же жалоба принята – значит, нарушения есть»
Геннадий Кузьмин
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ
Геннадий Кузьмин подчеркнул, что Верховный суд обладает максимально широкими полномочиями: может отменить решения всех трёх инстанций, принять новое решение по существу спора, оставить жалобу без удовлетворения либо направить дело на новое рассмотрение – в кассацию, апелляцию или в суд первой инстанции.
«Вероятнее всего, решение будет либо изменено, либо отменено. Какими именно окажутся выявленные нарушения, существенными или нет, станет ясно только на заседании 16 декабря»
Геннадий Кузьмин
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ
Адвокат также заверил, что широкий общественный резонанс вокруг дела Долиной не способен повлиять на решение Верховного суда.
«Я уверен, что ни хайп, ни ажиотаж вокруг дела не окажут влияния на решение. Зная лично председателя Верховного суда Игоря Викторовича Краснова, могу сказать: решение будет вынесено строго по закону»
Геннадий Кузьмин
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ
Напомним, Лариса Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы за 112 миллиона рублей и перевести деньги на «безопасный счет». В марте 2025 года на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница Полина Лурье осталась и без недвижимости, и без денег. Она обратилась в Верховный суд России, заседание назначено на 16 декабря.
Ранее Лариса Долина заявила, что Полина Лурье не виновата в ситуации с телефонными мошенниками. Исполнительница пообещала вернуть покупательнице ее квартиры 112 миллионов, но подчеркнула, что денег у нее нет. Полина Лурье от предложения отказалась.