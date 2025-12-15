«Ни хайп, ни ажиотаж не окажут влияния»: какое решение примет Верховный суд по делу Ларисы Долиной

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил о высокой вероятности пересмотра дела Ларисы Долиной и Полины Лурье в Верховном суде 16 декабря. Такое мнение он высказал в беседе с сайтом «Страсти».

По словам эксперта, сам факт принятия кассационной жалобы к рассмотрению свидетельствует о том, что Верховный суд усмотрел возможные нарушения, допущенные судами предыдущих инстанций.