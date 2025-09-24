Незрячая модель рассказала, как ведет социальные сети

Россиянка Марина Незнамова полностью лишилась зрения девять лет назад после серьезного ДТП. Женщина постепенно научилась жить «в темноте»: встретила свою любовь и решила стать моделью. В разговоре с сайтом «Страсти» Марина рассказала, как ведет соцсети, и какие гаджеты помогают ей в быту.

Муж Марины — тоже незрячий, но у него сохранена способность видеть на 1%. Паре облегчают жизнь технологии: навигаторы, которые говорят, сколько шагов осталось до нужного места, голосовые помощники, смарт-колонки. Уборку женщина делает «до скрипа», чтобы наверняка, а готовит — в специальной мультиварке, которую запускает через телефон.

«Иногда меня спрашивают, как я выкладываю фото в соцсети и узнаю, сколько под ним лайков? Здесь помогают специальные голосовые помощники — эта функция встроена и запускается при помощи кнопки. Проводишь пальцем по экрану, и она озвучивает все, что есть на нем — ярлыки, сообщения. Кроме того, в каждом смартфоне есть кнопка голосового ввода: я говорю, и мои слова становятся текстом», — поделилась Марина.

Недавно женщина начала учиться в школе моделей. Она признается, что также может «посмотреть» фотографии также при помощи голосового помощника., который описывает представленный на экране образ.

