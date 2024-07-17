«Невозможно сдержать эмоций»: стилист раскритиковала образ Лопыревой в Большом театре

40-летняя модель Виктория Лопырева недавно побывала в Большом театре. Для выхода в свет телеведущая выбрала смелый образ, который вызвал смешанные эмоции у ее фанатов. Стилист Лариса Голубева согласилась с критиками, отметив, что лук звезды был неуместным. Об этом она рассказала в разговоре с порталом «Страсти».

Лопырева появилась в театре в черном топе-бандо и коричневой юбке-плиссе с большим вырезом на ноге. Образ знаменитость дополнила черными босоножками на шпильке и маленькой сумочкой.