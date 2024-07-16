«Это очень круто»: Собчак предложила Алле Пугачевой радикально изменить свой стиль

Алла Пугачева всегда любила удивлять публику яркими и смелыми образами. Но после отъезда из России Примадонна перестала появляться на сцене и редко публикует фото в социальных сетях. Телеведущая Ксения Собчак считает, что народной артистке не хватает смелых экспериментов.

Особенностью стиля Пугачевой стали балахоны, в которых она часто выходила на сцену. Но в последние годы певица похудела и стала одеваться более современно, чтобы казаться моложе. Нарядами звезды занимались известные модельеры: Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин. Молодежные образы исполнительнице хита «Миллион алых роз» подбирал стилист Алишер.

Телеведущая Собчак обсудила образы знаменитости со стилистами. Светская львица предположила, что Пугачевой не хватает смелых экспериментов.

«Если бы я была стилистом, меня бы очень вдохновило, это ни у кого не получалось, Аллу Борисовну застилизовать. Это очень круто», — рассказала журналистка в новом выпуске своего YouTube-шоу.

Собчак вспомнила одну удачную съемку Пугачевой для журнала Vogue, когда ей совершенно по-другому уложили волосы и сделали необычный стиль.

Ксения с уважением отозвалась о Пугачевой, назвав ее «мегаличностью». Собчак предположила, что артистке подошло бы очень много вещей, если бы она согласилась на эксперимент.

Напомним, в этом же выпуске Собчак примерила на себя образ принцессы Дианы и осталась недовольна.