Невидимая нить: пластические операции, которые сложно рассекретить
© Freepik
Можно ли использовать современные методики омоложения так, чтобы это не бросалось в глаза окружающим и выглядело гармонично? Пластическая хирургия предлагает различные варианты, но, конечно, без профессиональных рук и эстетического вкуса хирурга не обойтись. Какие вмешательства достойны внимания, сайту «Страсти» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.
Коррекция лица
Среди самых популярных anti-age методов многие пациенты выбирают лифтинг лица. В клиниках можно встретить разные названия, способ коррекции тоже отличается. Например, популярный SMAS-лифтинг дает омолаживающий эффект, но при этом растягивает ткани лица и результат – не совсем естественный. В отличие от него Спейслифтинг проводится в пределах пространств на лице, где появляются возрастные изменения и эти пространства совпадают с зонами активной мимической подвижности на лице.
Спейслифтинг - это не столько подтяжка, а восстановление естественных молодых черт лица. В отличие от смас-лифтинга, спейслифтинг не уплощает лицо (такой эффект появляется при растяжении тканей), не изменяет контуры лица, делая человека неузнаваемым.
Александр Катков
Пластический и реконструктивный хирург
Принцип омолаживающей техники прост. Пространства лица (спейсы), которые с возрастом начинают растягиваться и «плыть», ушиваются, после чего хирург восстанавливает связки. Лицо возвращается в прежнее молодое состояние. Проводить спейслифтинг можно как в отдельных зонах, так и во всех проблемных областях (носогубные складки, брыли, малярные зоны, шея). Оптимальное решение, которое даст максимальный эффект, принимается на консультации совместно с хирургом. Иногда для более яркого результата врач может предложить комбинированный вариант – совместить спейслифтинг с липофилингом, блефаропластикой, эндоскопическим лобно-височным лифтингом или другой малоинвазивной методикой.
Коррекция носа
Одна из самых популярных эстетических операций стала малотравматичной, бескровной и деликатной благодаря современным инновациям. Сохраняющая ринопластика, проводимая с помощью ультразвукового пьезо-аппарата, не нарушает анатомию носа. А это один из важных для многих аргументов, так как решиться на подобную операцию не просто из-за боязни повредить ткани и сосуды. К тому же, пациенты опасаются осложнений и длительного восстановления: пьезоринопластика «подкупает» быстрым и легким реабилитационным периодом. Кроме коррекции формы носа и устранения различных дефектов, хирург может предложить септопластику, чтобы восстановить правильное носовое дыхание и тем самым улучшить качество жизни.
Коррекция зоны глаз
Веки - самая уязвимая область, которая, увы, раньше всех выдает возраст и все следы современного ритма жизни. Проведя одну лишь блефаропластику можно сразу визуально сбросить несколько лет. Молодой и привлекательный взгляд - без отеков, синевы под глазами, нависших век и морщин.
Следы вмешательства после современной блефаропластики не заметны. Хирург в процессе операции также может улучшить периорбитальную область - восстановить молодое положение или улучшить форму бровей, устранить грустный взгляд из-за опустившихся наружных уголков глаз, убрать малярные мешки и борозды. В профессиональных руках эффект будет естественным и гармоничным.
Александр Катков
Пластический и реконструктивный хирург
Эндоскопическая маммопластика
Красивая наполненная грудь – это уверенность в себе. Природа не всегда наделяет привлекательными формами, к тому же грудь может потерять былые очертания после родов и грудного вскармливания. Неестественная и излишне объемная грудь уже не так актуальна, и врачи отмечают приятную тенденцию среди пациенток в пользу естественных форм без следов вмешательства.
Существует множество методик коррекции груди, но при помощи эндоскопической техники увеличения груди возможно получить желаемые формы без следов от операции. Эндоскопическое увеличение груди является самым безопасным методом, так как все манипуляции доктора, сосуды, нервы видны на экране монитора, формируется максимально корректный карман для установки импланта. Плюсы операции при помощи эндоскопа: отсутствие следов, травматизации тканей молочных желез, быстрое восстановление.
Александр Катков
Пластический и реконструктивный хирург
Эндоскопический лобно-височный лифтинг
Некоторым пациентам сложно сразу решиться на комплексную операцию по омоложению. В этом случае хирурги предлагают продлить молодость путем коррекции верхней зоны лица – приподнятые брови, гладкий лоб и межбровная зона всегда освежают и омолаживают. Следы вмешательства незаметны – лишь небольшие проколы в волосистой части головы. А поскольку в деле «участвует» эндоскоп, то эндоскопический лобно-височный лифтинг безопасен. Результат правильно проведенного лифтинга – подтянутая зона висков и бровей, ровный гладкий лоб, отсутствие возрастных заломов.
Липофилинг
Методика позволяет улучшить внешность, используя собственный жир для восполнения объемов лица и восстановления контуров и рельефов. С возрастом лицо теряет объемы, потому что происходит опущение тканей, при липофилинге эти потерянные объемы восполняются. Но, важно доверить работу опытному врачу, так как успех процедуры зависит от правильной техники выполнения липофилинга и опыта хирурга. Комплексный подход дает выраженный эффект и вместе с другими омолаживающими методиками липофилинг гармонизирует внешность. А с правильно подобранной комплексной программой, эффект усилится в несколько раз.
Ранее хирург Катков назвал пластические операции, которые востребованы у женщин старше 50 лет.