Невидимая нить: пластические операции, которые сложно рассекретить

Принцип омолаживающей техники прост. Пространства лица (спейсы), которые с возрастом начинают растягиваться и «плыть», ушиваются, после чего хирург восстанавливает связки. Лицо возвращается в прежнее молодое состояние. Проводить спейслифтинг можно как в отдельных зонах, так и во всех проблемных областях (носогубные складки, брыли, малярные зоны, шея). Оптимальное решение, которое даст максимальный эффект, принимается на консультации совместно с хирургом. Иногда для более яркого результата врач может предложить комбинированный вариант – совместить спейслифтинг с липофилингом, блефаропластикой, эндоскопическим лобно-височным лифтингом или другой малоинвазивной методикой.

Коррекция носа

Одна из самых популярных эстетических операций стала малотравматичной, бескровной и деликатной благодаря современным инновациям. Сохраняющая ринопластика, проводимая с помощью ультразвукового пьезо-аппарата, не нарушает анатомию носа. А это один из важных для многих аргументов, так как решиться на подобную операцию не просто из-за боязни повредить ткани и сосуды. К тому же, пациенты опасаются осложнений и длительного восстановления: пьезоринопластика «подкупает» быстрым и легким реабилитационным периодом. Кроме коррекции формы носа и устранения различных дефектов, хирург может предложить септопластику, чтобы восстановить правильное носовое дыхание и тем самым улучшить качество жизни.

Коррекция зоны глаз

Веки - самая уязвимая область, которая, увы, раньше всех выдает возраст и все следы современного ритма жизни. Проведя одну лишь блефаропластику можно сразу визуально сбросить несколько лет. Молодой и привлекательный взгляд - без отеков, синевы под глазами, нависших век и морщин.