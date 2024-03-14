Какую пластику делают женщины старше 50 лет, чтобы конкурировать в профессии

Комбопластика

Наиболее яркого эффекта можно достичь, если совместить несколько методик. Но что именно подойдет пациентке может знать только врач, который составит индивидуальный план лечения. Как правило, удачное комбо - это:

спейслифтинг и эндоскопический лифтинг лба и зоны висков . Вернув мягкие ткани при помощи эндоскопа в более высокое положение, можно прекрасно омолодить лицо. Вместе с методикой спейслифтинга эффект особенно яркий;

спейслифтинг, платизмопластика и блефаропластика . Если освежить взгляд и область шеи, можно сразу визуально сбросить несколько лет. Очень выигрышный комбо-вариант с действием на долгие годы;

спейслифтинг и липофилинг. При «усталом» типе старения, добавление лицу объема поможет наполнить его свежестью и молодостью.

Блефаропластика

По статистике, одна из самых популярных операций: нередко за пластикой век обращаются пациенты, которым еще нет 40 лет, чтобы улучшить область глаз, избавиться от врожденного нависшего века или мешков. Методика нетравматичная, с разными способами проведения и достаточно быстрым реабилитационным периодом. После 50 лет лет хирург, скорее всего, будет рекомендовать круговую блефаропластику с широким диапазоном возможностей и самым ярким для омоложения эффектом.

3D подход

Малоинвазивные методики сегодня особенно в тренде. Они позволяют привести себя в порядок, не выпадая из привычного образа жизни надолго. Если пациентка не готова к серьезной пластике, хирург может порекомендовать те методики, которые улучшат состояние и цвет кожи, уберут признаки старения в отдельных зонах лица. К популярным методикам омоложения относятся нитевой лифтинг, лазерные, аппаратные и инъекционные методики, липофилинг.

Омоложение тела

Поддерживать тело в тонусе пластические хирурги предлагают с помощью липосакции, липофилинга, абдоминопластики. С помощью этих операций можно смоделировать тело, убрать растяжки и жировые «карманы». В те зоны где, напротив, нужен объем, он добавляется благодаря обработанным инъекциям собственного жира. Подтяжка груди – еще один шаг на пути к восстановлению привлекательных контуров. Вместе с пластическим хирургом будет выбран самый правильный и оптимальный путь. Важно только доверять свое здоровье и красоту большому опыту, надежным и квалифицированным рукам.