Невестка Вячеслава Зайцева сообщила, что они все успели сказать друг другу

Невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина рассказала, что за годы работы и общения кутюрье дал ей сотни советов. Модель призналась: они все успели сказать друг другу и ощущения недосказанности не осталось. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Мне кажется, что и я, и он, мы вместе успели сказать абсолютно все друг другу и в плане человеческого общения, и в плане профессионального взаимодействия. У меня не осталось ощущения недосказанности. Мы хорошо понимали друг друга и без слов. Во всяком случае в творческом процессе я могла его понять и без дополнительных разъяснений», - поделилась Екатерина.

На вопрос, какой самый ценный совет дал ей Вячеслав Зайцев, Ромашкина говорит: их было так много, что выделить главный невозможно.

«Мне сложно отвечать на подобные вопросы, потому что мы общались с ним долгие-долгие годы и десятилетия, таких советов, слов, фраз были десятки и сотни, поэтому очень сложно выделить что-то наиболее значимое», - рассказала модель.

Подробнее о ее карьере, планах по развитию Дома Моды и о работе с Вячеславом Зайцевым читайте в нашем интервью.