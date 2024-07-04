«Неважно, будет с ней рядом Галкин* или нет»: что ждет Пугачеву в случае развода с мужем

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал, что ждет юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и певицу Аллу Пугачеву в случае развода. После заявления шоумена Стаса Барецкого о проблемах в звездном браке в Сети активно обсуждают скорое расставание артистов.

В беседе с порталом «Страсти» продюсер отметил, что сейчас Алле Борисовне уже ничего не поможет очистить репутацию. По его словам, даже если Примадонна все-таки примет решение уйти от иноагента, вернуться в Россию и к прежней жизни у нее не выйдет.

«Она сама уже по уши утопила свою репутацию, поэтому неважно, будет с ней рядом Галкин* или нет», - заявил Павел Рудченко.

Что касается юмориста, то, как считает продюсер, уже не Пугачева делает его популярным. И без союза с ней Максим* сможет продолжать гастролировать, так как его шоу построены на критике России, а эта тематика, отметил Рудченко, нравится за границей.

«Я думаю, что и без Пугачевой Галкин* может столько еще наговорить о России, о гражданах, что это не останется незамеченным. То есть он еще будет пестрить в информационном поле, убивая при этом свою карьеру и стирая абсолютно все то, что наработал за эти долгие годы в России», - высказался продюсер.

Напомним, что инсайдеры сообщили о проблемах в браке знаменитостей. Источники рассказали, что Алла Борисовна недовольна мужем и той жизнью, что он ей дал в эмиграции. Стас Барецкий же заявил, что Пугачева давно думает о разводе, но ее семья против этого.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что у Аллы Пугачевой остался бизнес в России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)