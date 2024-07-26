«Неудобно абсолютно везде»: самый высокий комик России Городницкий «послал» все виды транспорта из-за роста

Российский комик Евгений Городницкий — самый высокий из юмористов в стране. Его рост составляет 2 метра 20 сантиметров. И если на сцене это помогает приковывать внимание зрителей, то в обыденной жизни доставляет некоторый дискомфорт. В беседе с сайтом «Страсти» молодой человек заявил, что, например, ему пришлось «послать» все виды транспорта.

Высокий рост комика обусловлен генетическим заболеванием — Синдромом Марфана. По словам Евгения, он всегда был выше своих сверстников, однако именно пика он стал достигать в 9-10 классах. Сейчас стендапера абсолютно не смущает своя изюминка. Но смириться с некоторыми неудобствами, которые приходится терпеть, не получается до сих пор.

«Ну я, конечно, к себе привлекаю внимание с такими габаритами, меня это не смущает, но сразу скажу — это неудобно! Когда люди говорят "какой классный рост", я начинаю даже немного злиться. Все виды транспорта идут на хрен, неудобно абсолютно везде, но я уже привык», — рассказал комик.

Полное интервью с комиком и участником Клуба веселых и находчивых вы можете прочитать по этой ссылке.