«Нет у нее никакой звездной болезни»: сколько зарабатывает исполнительница хита «Солнце Монако» Чеботина

Певица Люся Чеботина последние пару лет является одной из самых востребованных артисток в стране. При этом, как заметил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти», у нее совсем небольшой гонорар – до 2 млн рублей за корпоратив.

Люся прославилась после выпуска трека «Солнце Монако». Песня стала хитом, и о вокалистке, которая неоднократно пыталась пробиться в шоу-бизнес, заговорили все. Сейчас она активно дает концерты, участвует в ТВ-шоу, но вместе с тем и попадает в скандалы. Некоторые звезды негативно высказывались о работе с артисткой. Так, о ее непорядочности говорили Ида Галич, Лера Кудрявцева. Разругаться Чеботина успела и с Клавой Кокой. Но, по словам продюсера Дворцова, репутация скандалистки за певицей из-за этого не закрепилась.

«Нет у нее никакой звездной болезни. Она не скандалистка, а хорошая девушка, достаточно успешная артистка, востребованная. В первую очередь ее очень многие любят за песни. Они заразительные, есть очень много хитов», - отметил продюсер.

Сергей Дворцов подчеркнул — сейчас Люсю любят приглашать на мероприятия. И организаторы, несмотря на слухи о неприятном характере певицы, с проблемами в работе с ней не сталкивались.

«У нее небольшой гонорар совершенно. Там 1,5-2 млн рублей. Сумма будет зависеть от заказчика, от места проведения и города. К организаторам у нее странных требований нет. Все, как говорится, по-свойски», - заявил Сергей.

Ранее косметолог раскрыл, что Люся Чеботина могла сделать со своим лицом.