«Нет у меня никаких конкурентов»: Михаил Евланов объяснил, почему считает себя лучшим актером России

Михаил Евланов признался, что считает себя лучшим актером страны. По его словам, в России у него нет конкурентов. Об этом он рассказал в интервью сайту «Страсти».

Звезда фильма «9 рота» отметил, что с самого детства знал, какую профессию выберет. Даже бабушка говорила Михаилу, что он настоящий артист, которому и учиться не надо, чтобы выступать перед публикой. Однако Евланов все-таки решил получить высшее образование, хоть и поступил в вуз только с шестого раза.

Сейчас актер снимается в самых разнообразных проектах. У Михаила есть как главные, так и второстепенные роли. При этом он себя без лишней скромности считает лучшим актером страны.

«Я всегда так считал. Даже вот не знаю, что еще ответить. Я просто знаю, что я лучший актер страны. Нет у меня никаких конкурентов. Какие конкуренты?» — заявил Михаил.

Но даже с такой самооценкой актер часто получает отказы от режиссеров. Евланов признался, что старается на этом не зацикливаться и не замечать критику в свой адрес.

«Понимаете, меня больше в кино не брали, чем брали. А если мне переживать каждый раз по этому поводу, то меня не останется вовсе. Не взяли, так не взяли. И слава Богу! Значит, либо режиссер слаб, либо какие-то из продюсеров оказались недальновидными, но не все такие. А бывает третье, когда артист топит другого артиста. Я об этом знаю, такая практика есть. Но я в это дело не лезу, не играюсь», — поделился артист.

К слову, в октябре вышел новый фильм «Мой друг, кот и Пушкин», в котором Евланов сыграл великого поэта. Он признался, что воплотил этот образ лучше своих коллег, в том числе Юры Борисова.

«Я играю Пушкина нашего столетия. Когда вы посмотрите кино, то поймете, что я самый настоящий Пушкин. Знаете, я вообще не люблю смотреть кино и сравнивать себя с кем-то тоже. Я просто знаю, что я лучший Пушкин этого столетия. И это точно», — отметил Михаил.

