«Нет ничего вызывающего»: стилист Юлии Пересильд ответил на критику нарядов ее дочери Анны

Звездный стилист Никита Карстен рассказал о знакомстве с актрисой Юлией Пересильд, работе с ней и своем отношении к критике нарядов ее дочери Анны. Молодой человек признался в интервью сайту «Страсти», что артистка завораживает его, но у них бывают разногласия.

Никита поделился, что познакомился с Юлией, когда она впервые поучаствовала в фотосессии со своим возлюбленным Михаилом Тройником. Они сразу поняли друг друга и продолжили сотрудничество.

«Мы работали над рекламными съемками, потом были проекты с ее музыкальной группой «Мандрагора». Больше всего в работе с Юлией мне нравится, как она, будучи актрисой, проживает даже обычную фотосессию – это просто завораживает! А после ее полета в космос появилось еще больше интересных тем для обсуждений», – признался стилист.

Карстен отметил, что у них бывают разногласия.

«Я вижу ее в массивных украшениях, а она больше любит минимализм. Но на последних съемках мы уже начали потихоньку экспериментировать с моим любимым «обвесом». Думаю, впереди нас ждет много интересных экспериментов!» – добавил он.

Никита прокомментировал стиль дочери Юлии, Анны Пересильд. Многие критикуют девушку за слишком «взрослые» образы.

«Я хотел бы выступить в защиту Анны! Меня действительно восхищает, как тонко она чувствует свою индивидуальность и как грамотно подбирает наряды. Важно понимать – эти выходы не просто про красивую одежду. Это всегда про определенный посыл, самовыражение. Анна самостоятельно работает над своим стилем и делает это очень ответственно! Поэтому весь этот хейт, честно говоря, совершенно необоснован. В ее образах нет ничего вызывающего – они просто модные и современные, полностью в духе сегодняшних молодежных тенденций. Это стильно, это актуально, но никак не провокационно», – объяснил он.

Полное интервью с Никитой Карстеном о знакомстве и работе с Ольгой Бузовой и другими артистами можно прочитать здесь.