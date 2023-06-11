Неспособность к изучению языков: самооправдание или реальность

Учить язык – сложно?

Обучение может казаться сложным, если:

• подобраны слишком сложные материалы/выбран курс неподходящего уровня;

• выбраны неинтересные материалы.

Лучше всего с подбором материалов помогут преподаватель или курсы – не придется тратить время на поиск, все подберут за вас. Если же вы задались целью изучать язык самостоятельно, пройдите тестирование на уровень языка, и подбирайте материалы в соответствии с ним, рекомендует специалист. И помните: забегание вперед может привести к потере мотивации. Не стоит пытаться читать классику, если у вас начальный уровень.

Что поможет выучить язык быстро?

«Самой эффективной методикой считается коммуникативная. Дело в том, что она подразумевает изучение языка без перевода, как носители. Таким образом, достигается полное погружение в языковую среду», - поясняет Евгения Лукьянова.

Форматы обучения лучше сочетать: индивидуальные занятия помогут справляться именно с вашими затруднениями, а групповые – преодолевать языковой барьер.

Дополнительно полезно:

• окружать себя элементами языковой среды вне занятий: видео- и аудиоконтент, а также статьи и книги придут на помощь;

• использовать карточки со словами в приложении или на бумаге для набора словарного запаса;

• общаться с носителями на форумах и в приложениях;

• читать ленты языковых школ с подборками лексики, грамматики и тестами.

Самое важное - соблюдать регулярность в изучении языка. Желательно заниматься каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.

Как прокачать мотивацию на изучение языка?

Главный лайфхак - осознать, зачем вы хотите выучить язык, и держать эту цель в голове.

• Если речь о карьере, то возможно вы получите долгожданное повышение или сможете работать в иностранной/международной компании. Либо сможете читать иностранные источники в оригинале.

• Если цель – путешествия, представьте, как легко будет ездить за границу. Не понадобятся туроператоры, сможете сами все бронировать, посещать музеи и экскурсии.

• Если цель выучить английский для себя, подумайте, какие плюсы это принесёт. Например, сможете больше читать и смотреть фильмы и сериалы в оригинале.

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