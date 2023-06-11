Неспособность к изучению языков: самооправдание или реальность
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«Я не способен выучить язык» – имеют ли подобные заявления связь с реальностью или это просто самосаботаж? Разбираемся вместе с директором по обучению Языковой школы ILS Евгенией Лукьяновой.
Есть ли исходные способности к изучению языков?
Рассуждения о наличии/отсутствии способностей к изучению языков обычно возникают при знакомстве с лингвистическими теориями. Так, одним кажется, что изучать язык можно только в детстве, а другие делают вывод, что говорить грамотно могут только носители языка. Исследования доказывают: даже носителям нужно в среднем 30 лет «обучения», чтобы освоить язык идеально. Да, изучать язык после 18 лет сложнее, но не невозможно. А многие не-носители языка зачастую обходят в уровне знаний носителей.
Мы можем выучить язык всегда. Вопрос лишь в приложении усилий и знании своих особенностей – их можно учитывать в процессе обучения. Все слышали про аудиалов и визуалов – стоит дополнять базовую программу элементами, соответствующими ведущему каналу восприятия (но не увлекайтесь: исследования говорят, что обучаться только в соответствующем стиле неэффективно). А если у вас дислексия, следует скорректировать образовательную программу с учетом диагноза.
Евгения Лукьянова
Директор по обучению Языковой школы ILS
Учить язык – сложно?
Обучение может казаться сложным, если:
• подобраны слишком сложные материалы/выбран курс неподходящего уровня;
• выбраны неинтересные материалы.
Лучше всего с подбором материалов помогут преподаватель или курсы – не придется тратить время на поиск, все подберут за вас. Если же вы задались целью изучать язык самостоятельно, пройдите тестирование на уровень языка, и подбирайте материалы в соответствии с ним, рекомендует специалист. И помните: забегание вперед может привести к потере мотивации. Не стоит пытаться читать классику, если у вас начальный уровень.
Что поможет выучить язык быстро?
«Самой эффективной методикой считается коммуникативная. Дело в том, что она подразумевает изучение языка без перевода, как носители. Таким образом, достигается полное погружение в языковую среду», - поясняет Евгения Лукьянова.
Форматы обучения лучше сочетать: индивидуальные занятия помогут справляться именно с вашими затруднениями, а групповые – преодолевать языковой барьер.
Дополнительно полезно:
• окружать себя элементами языковой среды вне занятий: видео- и аудиоконтент, а также статьи и книги придут на помощь;
• использовать карточки со словами в приложении или на бумаге для набора словарного запаса;
• общаться с носителями на форумах и в приложениях;
• читать ленты языковых школ с подборками лексики, грамматики и тестами.
Самое важное - соблюдать регулярность в изучении языка. Желательно заниматься каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.
Как прокачать мотивацию на изучение языка?
Главный лайфхак - осознать, зачем вы хотите выучить язык, и держать эту цель в голове.
• Если речь о карьере, то возможно вы получите долгожданное повышение или сможете работать в иностранной/международной компании. Либо сможете читать иностранные источники в оригинале.
• Если цель – путешествия, представьте, как легко будет ездить за границу. Не понадобятся туроператоры, сможете сами все бронировать, посещать музеи и экскурсии.
• Если цель выучить английский для себя, подумайте, какие плюсы это принесёт. Например, сможете больше читать и смотреть фильмы и сериалы в оригинале.
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