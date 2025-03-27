«Несоразмерно пережитому»: адвокат рассказал, получат ли компенсацию пострадавшие в Египте

Адвокат Александр Кудряшов рассказал, какая компенсация положена спасенным с батискафа в Египте россиянам. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Ужасная трагедия. И что бы ни попросили граждане нашей страны с компании, которая продала им этот тур, будет все равно не соразмерно пережитому. По закону РФ россияне могут просить возмещения убытков, связанных с ненадлежащим оказанием услуг, компенсацию лечения и моральный вред, который будет определяться исходя из степени полученных нравственных и физических страданий. Безусловно, нужно понимать, что, покупая тур, туристы должны были подписывать какие-то документы. Кроме этого, на сколько мне известно туристы были застрахованы. Таким образом, нужно понять, что входит в страховой случай по приобретенному полису и не закроет ли все расходы страховая. Но даже если страховая и закроет сумму реального ущерба, то сумму морального вреда туристы имеют права попросить», — поделился юрист.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Предварительно, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате ЧП субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это произошло около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов. Число погибших россиян увеличилось до девяти, есть пропавшие без вести. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, они в критическом состоянии.

Ранее мы писали, что в Египте на борту батискафа погибла семья врачей из Татарстана.