«Несколько дней оттирала фрагменты силикона»: Валерия Ланская о самом сложном гриме

Актриса Валерия Ланская заявила, что ее самый сложный грим длился 4,5 часа. Валерия поделилась подробностями своей профессии с сайтом «Страсти».

Валерия Ланская стала участницей шоу «Один в один» на телеканале «Россия», где примерила образы многих артистов. Ланская перевоплощалась в Zivert, Тамару Гвердцители, и, по ее словам, для одного из номеров потратила 4,5 часа на грим.

«Четыре с половиной часа! И потом я ещё несколько дней оттирала оставшиеся фрагменты силикона», — высказалась знаменитость.

Валерия призналась, ей важно, чтобы артист, в которого она перевоплощается, ей нравился.

«Найти того, кого еще не было, но при этом интересного, и чтобы песня была хитом, — это было сложно. И, конечно, мне важно, чтобы артист, в которого я перевоплощаюсь, мне нравился», — сообщила Валерия.

По словам актрисы, ее расстраивают низкие оценки жюри. Однако Ланская считает себя отходчивой и быстро справляется с эмоциями с помощью команды постановщиков и педагогов.

«Конечно, радостно, когда хвалят. А если совсем низкие оценки, в момент, когда их слышишь, обидно, безусловно. Но я очень отходчивая, так что нормально! И потом у нас была такая шикарная команда постановщиков и педагогов. Они всегда поддерживали и помогали справиться с эмоциями», — резюмировала Ланская.

Полное интервью Валерии о знаковых ролях и отношении к наградам читайте здесь.