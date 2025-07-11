Не просто риск для здоровья, но и уголовная статья: что грозит россиянам за купание в запрещенных местах
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Лето в разгаре, и многие стремятся освежиться у ближайшего водоема. Однако не все пляжи безопасны, а купание в запрещенных местах — не просто риск для здоровья, но и повод для административной ответственности, а в редких случаях и риск оказаться на скамье подсудимого. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат по гражданским и уголовным делам Олег Ким.
Что такое «запрещенное место для купания»?
По словам специалиста в области права, это участки водоемов, не предназначенные или официально не разрешенные для отдыха. Причины запрета могут быть разные: опасные течения, загрязненная вода, отсутствие спасателей, или неорганизованный берег. Такие места должны обозначаться специальным предупреждающим знаком о запрете купания.
Какая ответственность предусмотрена?
На федеральном уровне ответственности за купание в неположенном месте нет, но она может быть установлена на уровне субъектов. Например, согласно закону г. Москвы № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» за купание в неположенном месте может быть назначено следующее наказание:
— для граждан — предупреждение или штраф от 2000 до 2500 рублей;
— для должностных лиц — штраф от 4000 до 5000 рублей;
— для юридических лиц — штраф от 40 000 до 50 000 рублей.
В исключительных случаях родителей, оставивших без присмотра своих детей у водоемов, где купание запрещено, могут привлечь по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Олег Ким
адвокат по гражданским и уголовным делам Олег Ким, коллегия адвокатов "Град"
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