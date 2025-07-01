Врач назвала серьезные инфекции, которые можно подхватить в реках и озерах

Летом сложно удержаться от искушения нырнуть в прохладную воду — особенно в жару. Но вместе с освежающим погружением можно «подхватить» нечто менее приятное: острую кишечную инфекцию. Врач-гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала сайту «Страсти», как обезопасить себя во время купания.

Грязная, стоячая вода — пруд, речушка с застойным течением или не продезинфицированный бассейн — может стать рассадником патогенных микроорганизмов, говорит врач. В первую очередь речь идёт о бактериальных кишечных инфекциях: шигеллёз (дизентерия), сальмонеллёз, а также паразитарные заболевания (лямблиоз, амёбиаз). Они передаются через загрязнённую воду, которая попала в организм через рот.

«Вы купаетесь — и случайно заглатываете немного воды, — объясняет Александра Метелина. Если в ней „жили“ патогенные бактерии, они попадают в ваш кишечник. Если иммунитет не справляется с первым барьером, бактерии начинают активно размножаться, вызывая воспаление слизистой, интоксикацию и диарею».

Гастроэнтеролог пояснила, что чистый на вид водоём — не гарантия безопасности. Прозрачность воды не означает отсутствие возбудителей. Особенно опасны дикие водоёмы вблизи населённых пунктов, где возможны стоки из канализации или фекальное загрязнение.

«Бывает, что симптомы ограничиваются кратковременным расстройством. В таких случаях можно обойтись симптоматической терапией: восполнение жидкости (регидратация), жаропонижающие, наблюдение. Но если нет улучшения за 1−2 дня, не стоит ждать — лучше проконсультироваться с врачом», — заключила специалист.

Как себя защитить?

Не купайтесь в стоячей и мутной воде;

Избегайте водоёмов рядом с пастбищами, фермами, канализационными стоками;

Не глотайте воду при купании, особенно детям;

Соблюдайте гигиену — мойте руки, не ешьте на пляже с грязными руками.

Высокая температура, не сбиваемая жаропонижающими, стул с кровью или слизью, постоянная рвота, вялость и отсутствие мочеиспускания — опасные симптомы, при наличии которых нужно обязательно обратиться к врачу.